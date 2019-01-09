ترکیه واردات نفت از ایران را از سر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، منابع تجاری و کشتیرانی خبر دادند که ترکیه پس از وقفه یک ماهه در ماه نوامبر با بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی، حالا واردات نفت از این کشور را از سر گرفته است.

در اوایل نوامبر، ایالات‌متحده به ترکیه و چند کشور دیگر معافیت داد تا از ایران نفت وارد کنند. ترکیه اعلام کرد به این کشور اجازه داده شده است سالانه ۳ میلیون تن نفت از ایران وارد کند که معادل ۶۰ هزار بشکه در روز است.

سال گذشته قبل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران، ترکیه روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد.

ترکیه میزان واردات نفت خود از ایران را در ماه‌های قبل از نوامبر که تحریم‌های ضد ایرانی در آن اجرایی شد، کاهش داده بود، به شکلی که در ماه نوامبر واردات نفت از ایران به صفر رسید.

اما طبق داده‌های منابع کشتیرانی و تجاری، در ماه دسامبر ترکیه ۲ تانکر حامل نفت ایران را دریافت کرد که این معادل ۵۴ هزار بشکه در روز می‌باشد.

نفتکش سلطان در بندر علی‌آقا محموله خود را تحویل داد، در حالی‌ که نفتکش «سی توپاز آی» در بندر توتونچیفتلیک بار خود را تخلیه کرده است.

طبق داده‌های منابع صنعتی و رفینیتیو ایکون، در ماه ژانویه هم، تا به اینجا، ترکیه قرار است محموله‌ای را از نفتکش ایرانی سینوپا دریافت کند.