گفتگوی کاوه رضایی با برانکو و غیبت کریم باقری در تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح امروز چهارشنبه، بیدار باش سرخپوشان در قطر بود. اعضای تیم صبحانه را ساعت ۸ صبح صرف کردند و حرکت به سمت محل تمرین ساعت ۹:۳۰ دقیقه بود.

تمرین از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد. ابتدا مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز پرسپولیس تمرینات بدنی را در دستور کار قرار داد. پس از آن برانکو کار با توپ را در برنامه قرار داد و دویدن در حالی که به بازیکنان وزنه بسته شده بود از بخش‌های بعدی تمرین بود که فشار زیادی را به بازیکنان وارد می‌کرد. در این بخش، سید جلال حسینی، جوان‌ترها را هدایت و تشویق می‌کرد. در این تمرین زلاتکو ایوانکوویچ مربی پرسپولیس هم حاضر بود، اما کریم باقری هنوز به تیم ملحق نشده ولی با اعضای تیم در تماس است.

تمرین امروز سرخپوشان میهمان ویژه‌ای هم داشت. کاوه رضایی بازیکن کلوب بروژ بلژیک که تیمش در زمین کناری تمرین می‌کرد به سرخپوشان سر زد و با برانکو به گفتگو پرداخت.

سرخپوشان در ادامه تمرین، دو گروه شدند. یک گروه زیر نظر ایوانکوویچ روی پِرس کار می‌کردند و گروه دوم زیر نظر زلاتکو به شوتزنی مشغول بودند.

بازیکنان پس از تمرین، از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه در هتل حاضر بودند و بعد از صرف ناهار برای استراحت به اتاق‌های خود رفتند.