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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۴۲

در جمع خبرنگاران اعلام شد؛

برگزاری همایش «حوزه علمیه؛ سنت‌های کارآمد» در ۶ شهر کشور

برگزاری همایش «حوزه علمیه؛ سنت‌های کارآمد» در ۶ شهر کشور

قم - دبیر نخستین همایش ملی «حوزه علمیه؛ سنت‌های کارآمد» گفت: ۵ پیش نشست این همایش علمی در ۵ شهر کشور برگزار می‌شود و سپس همایش اصلی در مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی روشندل غروب چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در محل سالن اجتماعات خبرگزاری حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: سنت‌هایی مانند مطالعه، مبالغه و پژوهش و هم‌چنین معنویت و اخلاق به همراه رابطه استاد و طلبه در حوزه‌های علمی کم‌رنگ شده است و بنا داریم در نخستین همایش ملی «حوزه علمیه؛ سنت‌های کارآمد» این سنت‌ها را احیا کنیم.

به گفته وی، حوزه علمیه خراسان در چند سال اخیر دست خوش تحولات بسیاری بوده و ایده‌های مختلفی از سوی نخبگان این حوزه برای نخستین بار در کشور مطرح شده است از جمله همایش «حوزه علمیه و احیای سنت‌های کارآمد» حاصل ایده پردازی این حوزه بوده که روزنه آن در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ شکل گرفت و همایشی استانی با همین نام در مشهد برگزار شد.

مدیر روابط عمومی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: با تأکید مراجع عظام تقلید و منویات مقام معظم رهبری نسبت به احیای سنت‌های کارآمد در حوزه‌های علمیه قرار شد این همایش این دغدغه را برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور فراهم و از ظرفیت‌های مهم این حوزه‌ها استفاده شود تا بتوان این سنت‌ها را به عنوان یک تراث و میراثی ماندگار برای حفظ بدنه حوزه حفظ کرد.

انتخاب ۶ کارگروه برای اجرای همایش

وی در بخشی دیگری از سخنان خود گفت: برای شروع و اجرای موفق این همایش حوزه‌های علمیه ۵ شهر مانند شیراز، قم، اصفهان، تهران و تبریز انتخاب شدند و قرار است ۵ پیش همایش در این شهرها برگزار که نخستین پیش همایش آن دهم بهمن‌ماه در حوزه علمیه قم با بهره‌گیری از نخبگان این حوزه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام روشندل افزود: در دهه اول اسفندماه هم پیش همایشی در شهر شیراز، دهه دوم اسفند در اصفهان و دهه سوم در تبریز و در سال آینده در دهه سوم فروردین‌ماه سال آتی پیش همایش حوزه علمیه سنت‌های کارآمد به میزبانی حوزه علمیه تهران برگزار خواهد شد و کارگاه‌های مختلف و تخصصی هم برای بالا بردن بازده علمی طلاب این حوزه‌ها برگزار خواهد شد.

به گفته وی، برای این همایش مهم ۶ کارگروه تشکیل و ۶ محور اصلی و راهبردی در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت از جمله، اهمیت سنت‌های کارآمد در حوزه‌ها، اخلاق و معنویت در حوزه‌ها، معیشت طلاب حوزه‌ها و سنت‌ها و انگیزه و هدف مسیر شناسی در حوزه علمیه را می‌توان نام برد در هر کدام از ۵ شهری که به عنوان پایلوت این همایش انتخاب شده‌اند دبیرخانه‌ای برای دریافت مقالات تشکیل تا به بررسی آثار مهم و منتخب فعالیت کند.

برگزاری همایش ملی سنت‌های کارآمد در حوزه علمیه مشهد

دبیر همایش حوزه علمیه و سنت‌های کارآمد، گفت: شعار این همایش «عزم و اراده جدی برای احیای سنت‌های کارآمد» انتخاب شده است و قرار است در ۵ پیش همایشی که در ۵ شهر انتخابی برگزار می‌شود از پیام‌های مراجع بزرگوار تشیع استفاده شود منظور از سنت‌های کارآمد همان سنت‌هایی است که در گذشته ماهیت و ستون اصلی حوزه بوده و امروزه کم‌رنگ شده است و مهرماه سال آینده این همایش ملی در شهر مشهد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4508969

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