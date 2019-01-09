به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی روشندل غروب چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در محل سالن اجتماعات خبرگزاری حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: سنت‌هایی مانند مطالعه، مبالغه و پژوهش و هم‌چنین معنویت و اخلاق به همراه رابطه استاد و طلبه در حوزه‌های علمی کم‌رنگ شده است و بنا داریم در نخستین همایش ملی «حوزه علمیه؛ سنت‌های کارآمد» این سنت‌ها را احیا کنیم.

به گفته وی، حوزه علمیه خراسان در چند سال اخیر دست خوش تحولات بسیاری بوده و ایده‌های مختلفی از سوی نخبگان این حوزه برای نخستین بار در کشور مطرح شده است از جمله همایش «حوزه علمیه و احیای سنت‌های کارآمد» حاصل ایده پردازی این حوزه بوده که روزنه آن در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ شکل گرفت و همایشی استانی با همین نام در مشهد برگزار شد.

مدیر روابط عمومی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: با تأکید مراجع عظام تقلید و منویات مقام معظم رهبری نسبت به احیای سنت‌های کارآمد در حوزه‌های علمیه قرار شد این همایش این دغدغه را برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور فراهم و از ظرفیت‌های مهم این حوزه‌ها استفاده شود تا بتوان این سنت‌ها را به عنوان یک تراث و میراثی ماندگار برای حفظ بدنه حوزه حفظ کرد.

انتخاب ۶ کارگروه برای اجرای همایش

وی در بخشی دیگری از سخنان خود گفت: برای شروع و اجرای موفق این همایش حوزه‌های علمیه ۵ شهر مانند شیراز، قم، اصفهان، تهران و تبریز انتخاب شدند و قرار است ۵ پیش همایش در این شهرها برگزار که نخستین پیش همایش آن دهم بهمن‌ماه در حوزه علمیه قم با بهره‌گیری از نخبگان این حوزه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام روشندل افزود: در دهه اول اسفندماه هم پیش همایشی در شهر شیراز، دهه دوم اسفند در اصفهان و دهه سوم در تبریز و در سال آینده در دهه سوم فروردین‌ماه سال آتی پیش همایش حوزه علمیه سنت‌های کارآمد به میزبانی حوزه علمیه تهران برگزار خواهد شد و کارگاه‌های مختلف و تخصصی هم برای بالا بردن بازده علمی طلاب این حوزه‌ها برگزار خواهد شد.

به گفته وی، برای این همایش مهم ۶ کارگروه تشکیل و ۶ محور اصلی و راهبردی در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت از جمله، اهمیت سنت‌های کارآمد در حوزه‌ها، اخلاق و معنویت در حوزه‌ها، معیشت طلاب حوزه‌ها و سنت‌ها و انگیزه و هدف مسیر شناسی در حوزه علمیه را می‌توان نام برد در هر کدام از ۵ شهری که به عنوان پایلوت این همایش انتخاب شده‌اند دبیرخانه‌ای برای دریافت مقالات تشکیل تا به بررسی آثار مهم و منتخب فعالیت کند.

برگزاری همایش ملی سنت‌های کارآمد در حوزه علمیه مشهد

دبیر همایش حوزه علمیه و سنت‌های کارآمد، گفت: شعار این همایش «عزم و اراده جدی برای احیای سنت‌های کارآمد» انتخاب شده است و قرار است در ۵ پیش همایشی که در ۵ شهر انتخابی برگزار می‌شود از پیام‌های مراجع بزرگوار تشیع استفاده شود منظور از سنت‌های کارآمد همان سنت‌هایی است که در گذشته ماهیت و ستون اصلی حوزه بوده و امروزه کم‌رنگ شده است و مهرماه سال آینده این همایش ملی در شهر مشهد برگزار خواهد شد.