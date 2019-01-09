کشف ۲۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در اسفراین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه افرادی در سطح یکی از روستاهای شهرستان اسفراین اقدام به فروش مواد مخدر سنتی می کنند موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

مهری افزود: ماموران با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند دو نفر از سوداگران مرگ را شناسایی و در یک عملیات غافلگیری آنان را در محل اختفایش دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی و در بازرسی از محل اختفای سوداگران مرگ مقدار ۲۹ کیلوگرم مواد مخدر سنتی از نوع تریاک کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه موارد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند .