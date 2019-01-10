ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن «ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم» را که از بهمن سال گذشته پیش نویس آن در ستاد و شورای ارزیابی حافظان در دست بررسی است و در جلسات متعدد تکمیل و تصویب شده را ابلاغ کرد. در ابلاغیه این مصوبه آمده است:

«در اجرای راهبرد ۲۴ طرح ملی حفظ قرآن کریم مصوب جلسه ۲۹ مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مبنی بر ارزیابی مستمر و دقیق حافظان جهت جذب حداکثری افراد در راستای مطالبات مقام معظم رهبری در تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم، به پیوست «ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم» که به پیشنهاد شورای ارزیابی حافظان در جلسه ۱۰ مورخ ۹۷/۵/۲۱ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم تصویب شده است جهت اجرا ابلاغ می شود. حمید محمدی رئیس ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و قائم مقام رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی شماره ابلاغ: ۱۴۲۷۰/۹۷/دش – تاریخ ابلاغ: ۹۷/۱۰/۱۷»

بر این اساس متن ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:

«در اجرای راهبرد ۲۴ سند طرح ملی حفظ قرآن کریم مبنی بر ارزیابی مستمر و دقیق حافظان و مؤسسات حفظ از طریق طراحی و ایجاد ساختارها و سازوکارهای ارزشیابی مناسب و دومین اقدام ملی ذیل آن مبنی بر طراحی نظام یکپارچه آزمون‌های ارزشیابی حفاظ در سطوح مختلف جهت جذب حداکثری افراد در راستای مطالبات مقام معظم رهبری در تربیت ده میلیون حافظ، ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم به پیشنهاد شورای ارزیابی حافظان قرآن (شورای موضوع ماده چهار مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ ۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، «ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم» را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱-آزمونهای عمومی حفظ قرآن کریم توسط مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت مردمی و نهادهای دولتی و عمومی واجد شرایط از طریق ممتحنان و ارزیابان مورد تأیید شورای ارزیابی حافظان قرآن برگزار میشود.

تبصره – فرایند شناسایی و تأیید مراکز ارزیابی (مؤسسات و نهادها) و ارزیابان واجد شرایط از سوی شورای ارزیابی حافظان تعیین میشود. شورا موظف است فعالیت ممتحنان را رصد کرده و ضمن جلوگیری از هر گونه اهمال، همه ساله اسامی ممتحنان و نیز مراکز مورد تأیید را اطلاع رسانی عمومی کند.

ماده ۲-به کسی که توانایی دارد حداقل یک جزء قرآن را، به صورت صحیح و روان، از حفظ بخواند حافظ عمومی قرآن اطلاق شده و به وی «مدرک عمومی حفظ قرآن» اعطا می‌شود. به کسی که توانایی دارد حداقل پنج جزء قرآن را، به صورت صحیح و روان با تلفظ عربی حروف و حرکات در حد تمایز، همراه با درک معنای آیات، از حفظ بخواند حافظ قرآن اطلاق شده و به وی «مدرک حفظ قرآن» اعطا می‌شود.

ماده ۳-شورای ارزیابی حافظان کشور مسئولیت طراحی و ابلاغ فرایندها و دستورالعمل‌های علمی و اجرایی و نظارت بر برگزاری آزمون‌ها را بر عهده دارد.

تبصره – دبیرخانه شورای ارزیابی حافظان کشور به صورت متناظر شورای ارزیابی حافظان استان یا واحد ارزیابی حافظان استان را ایجاد کرده و مسئولیت خود را از این طریق ایفا میکند.

ماده ۴-مدرک حفظ قرآن با امضای مشترک مدیر مرکز ارزیابی و نماینده ارزیابی حافظان استان صادر میشود. مدرک حفظ کل قرآن با امضای دبیر شورای ارزیابی حافظان کشور صادر میشود.

ماده ۵-مزایای دارندگان مدرک عمومی حفظ در ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن تصویب خواهد شد.

ماده ۶-مسئولیت اجرای مصوبه بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی [که دبیرخانه شورای ارزیابی حافظان قرآن در آنجا مستقر است] و مسئولیت نظارت راهبردی اجرای مصوبه بر عهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.»