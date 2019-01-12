قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد/پراید ۳۰میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت‌های جدید برای برخی از مدل‌های پرتقاضای خودروهای سایپا اعلام شد. مقایسه سرانگشتی در این رابطه نشان می‌دهد که قیمت انواع خودروها بین ۳۰ تا ۸۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

بر این اساس هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱SE معادل ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان، پراید ۱۳۲SE معادل ۲۸ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان، پراید ۱۱۱SE معادل ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان، پراید ۱۵۱SE معادل ۳۰ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است.

همچنین قیمت تیباSX ۳۵ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان، تیبا SX پایه گازسوز ۳۷ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان، تیبا ۲ رینگ فولادی ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزا رتومان، ساینا رینگ فولادی ۳۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان، ساینا اتوماتیک ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان است.

هر دستگاه کوئیک گیربکس دستی ساده ۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، کوئیک گیربکس اتومات پلاس ۶۹ میلیون تومان، آریو دنده ای ۸۰ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، آریو اتوماتیک ۹۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، چانگان ۱۲۰ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ آپشنال ۱۹۶ میلیون تومان و سراتو ۱۶۰۰ آپشنال ۱۷۶ میلیون تومان است.

گفتنی انواع پراید و تیبا ۳۰ درصد، ساینا اتومات، کوئیک، آریو ۵۰ درصد، چانگان ۶۰ درصد و سراتو ۲۰۰۰ معادل ۷۳.۴ درصد و سراتو ۱۶۰۰ آپشنال نیز ۸۷.۶ درصد افزایش قیمت داشته است.