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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۳

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف ۵۰ هزار عدد ترقه در زنجان

کشف ۵۰ هزار عدد ترقه در زنجان

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: ۵۰ هزار عدد انواع مواد محترقه در زنجان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رحیم جهانبخش، از کشف ۵۰ هزار عدد انواع مواد محترقه در زنجان خبر داد و گفت: این تعداد مواد از یک واحد صنفی در شهر زنجان کشف شد. 

وی اظهار کرد: با افراد متخلف در خصوص تهیه و توزیع مواد محترقه برخورد می شود و ۵۰۰ میلیون ریال ارزش ترقه‌های کشف‌ شده است. یکنفر در این خصوص تحویل مراجع قضائی شد.

کشف ۳۵۰ دستگاه لوازم آشپزخانه قاچاق درایجرود

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود از کشف ۳۵۰ دستگاه لوازم آشپزخانه قاچاق خبر داد و گفت: این محموله از یک دستگاه سواری پراید در محور زنجان - بیجار شناسایی شد و ارزش کالای قاچاق لوازم آشپزخانه خارجی قاچاق بیش از یک میلیارد ریال است. 

خلخالی تأکید کرد: قاشق، چنگال، ماهیتابه و قابلمه از لوازم کشف‌شده هستند و متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4511216

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