قراردادهای مهندسان مشاور باید متناسب با شرایط روز بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست هماندیشی با جامعه مهندسان مشاور راه و راهآهن با تأکید بر اهمیت طراحی اصولی پروژههای عمرانی، گفت: ارزان بودن پروژهها صرفاً به معنای کاهش هزینه نیست، بلکه طراحی باید بهگونهای انجام شود که از تحمیل هزینههای بیشتر جلوگیری کند.
وی با اشاره به مشکلات مالی شرکتهای مهندسان مشاور و تأثیر آن بر مهاجرت نیروهای متخصص، افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شورایعالی فنی، پیگیر پرداخت مطالبات این بخش هستیم و تأمین منابع مالی برای حفظ سرمایه انسانی مهندسان مشاور را با جدیت دنبال میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدررفت سرمایه تنها به مصالح ساختمانی محدود نمیشود، تصریح کرد: طراحی پروژهها باید با در نظر گرفتن آثار زیستمحیطی و اجتماعی انجام شود و مشاوران نیز در برابر تصمیمهایی که به محیطزیست، کاربریهای عمومی یا منافع مردم آسیب میزند، گزارشهای کارشناسی شفاف و دقیق ارائه کنند.
وی با اشاره به ضرورت پیشبینی الزامات زیستمحیطی در پروژههای راهسازی، از جمله احداث زیرگذر در مسیرهای عبوری از زیستگاه گونههای جانوری، ادامه داد: پیشبینی این الزامات در مرحله طراحی، هزینهای بهمراتب کمتر از اصلاحات پس از اجرای پروژه خواهد داشت.
صادق همچنین بر ضرورت بررسی آثار اجتماعی پروژههای بزرگراهی و آزادراهی تأکید کرد و گفت: تصمیمگیری مدیران باید بر پایه گزارشهای جامع مهندسان مشاور درباره پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی پروژهها انجام شود.
وی با اشاره به شرایط جدید کشور، خواستار بازنگری در برخی طرحهای زیرساختی و تشکیل کارگروهی مشترک با مشارکت مهندسان مشاور برای بررسی میزان بهرهوری پروژهها شد و اتمام طرح جامع حملونقل کشور را فرصتی برای بازنگری در اولویتبندی پروژهها عنوان کرد و گفت: با توجه به تحولات سالهای اخیر، از جمله تهدید زیرساختهای حملونقل، لازم است ملاحظات پدافند غیرعامل بیش از گذشته در طراحی و اجرای پروژهها مورد توجه قرار گیرد .
عضو کابینه دولت چهاردهم تأکید کرد: شرح خدمات و قراردادهای مهندسان مشاور باید متناسب با شرایط روز بازنگری و اصلاح شود.
وی در ادامه بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین، مصالح جدید، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تقویت همکاری میان مهندسان باسابقه و شرکتهای فناور تأکید کرد.
صادق با اشاره به بازدید از برخی مناطق آسیبدیده از جنگ در جنوب کشور، سرعت بازسازی و ایجاد مسیرهای جایگزین را نشانه توانمندی بالای مهندسی ایران دانست و اظهار کرد: دستاوردهای مهندسان ایرانی در حوزه راه، ریل، پل و تونل باید بیش از گذشته برای افکار عمومی، دانشگاهها و نسل جوان تبیین شود.
وی همچنین از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بهرهگیری از ظرفیت مهندسان مشاور در تعاملات بینالمللی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: کیفیت پروژههای اجراشده توسط مهندسان ایرانی در کشورهای منطقه، بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای خارجی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فراهم کرده است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان، بر تداوم پیگیری مطالبات این بخش، بازنگری در اولویتبندی پروژهها، اصلاح شرح خدمات و استفاده حداکثری از توان مهندسی کشور برای توسعه زیرساختهای حملونقل تأکید کرد.
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