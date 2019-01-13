افشاگر جنایت آمریکا در ویتنام برنده جایزه اولاف پالمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه «اولاف پالمه» یک جایزه یک میلیون کرونی (حدود ۱۰۰ هزار یورو) است که از سال ۱۹۸۷ به یادبود اولاف پالمه، نخست وزیر معروف سوئدی (کشته شده در سال ۱۹۸۶) هر سال به یک فعال مهم بین‌المللی در زمینه امور بشردوستانه، از سوی «مرکز بین المللی اولاف پالمه» اهدا می‌شود.

جایزه سال ۲۰۱۸ به آقای دانیل السبرگ Daniel Ellsberg افشاگر (whistleblower) ۸۷ ساله از آمریکا اهدا گردید. وی در سال ۱۹۷۱ در حالی که به عنوان یک تحلیلگر جوان در پنتاگون کار می‌کرد، تعداد ۷ هزار برگ سند وزارت دفاع آمریکا را نشان می‌داد افکار عمومی را درباره جنگ ویتنام گمراه می‌کنند، کپی کرد و به روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و ۱۷ روزنامه محلی آمریکایی داد.

این کار السبرگ در آن زمان، جنجال بزرگی در آمریکا برپا کرده بود و موجب تسریع در خروج آمریکا از ویتنام شد. کاری که او کرد می‌توانست ۱۱۵ سال زندان برای او داشته باشد ولی با حمایت یک تیم حقوقی بزرگ از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد و اشتباهات روشن دولت آمریکا، تبرئه شد. بعدا چندین فیلم هم با الهام از کار بزرگ او ساخته شد از جمله؛ یک فیلم توسط استیون اسپیلبرگ، کارگردان معروف آمریکایی به نام The Post که کنایه به ترامپ هم دارد در سال ۲۰۱۷ ساخته شد.

نظرات سیاسی السبرگ

السبرگ از مخالفان سرسخت ترامپ است و می‌گوید از هنگامی که او به قدرت رسید، خطر جنگ هسته‌ای افزایش یافته است. وی همچنین از حامیان افشاگرانی مانند ویکی لیکس و ادوارد اسنودن است. السبرگ، ناتو را غیر مسئولانه‌ترین اتحاد امنیتی دنیا می‌داند و از سوئد می‌خواهد که از عضویت در آن خودداری کند.

السبرگ در گفت‌وگو با روزنامه داگنز نیتر DN سوئد، اولاف پالمه را از قهرمانان خود نام برد و تاسف می‌خورد که چرا جهان در این روزهای سخت، سیاستمدارانی مانند پالمه ندارد.

وی افزود: من همیشه از تحسین کنندگان پالمه بودم، در سال ۱۹۷۸ در استکهلم با او دیدار کردم و تحت تاثیر قرار گرفتم، او یک سیاستمدار هوشمند و با اخلاق بود، او قهرمان من بود. سوئد و جهان باید بگویند که اگر او اکنون زنده بود درباره جنگ یمن و نسل کشی genocide عربستان علیه شهروندان یمنی، چه می‌گفت. زبان تند پارلمه را خیلی از سیاستمداران نمی‌پسندیدند چون او یک انسان دوست واقعی بود، مثلا او جنگ ویتنام را با Treblinka (یکی از مکان‌های وقوع هولوکاست در لهستان) مقایسه کرده بود.

آقای السبرگ درباره کنار رفتن ژنرال متیس از وزارت دفاع، برخلاف بسیاری از تحلیلگران که او را تنها فرد عاقل در حلقه ترامپ می‌دانستند، می‌گوید: من از رفتن متیس اصلا ناراحت نیستم، او در کشتار مردم یمن توسط عربستان شریک بود و هیچگاه از آن ناراحت نشد ولی نسبت به تنها کار عاقلانه ترامپ برای خروج از سوریه، دیوانه شد و کنار رفت.

آقای السبرگ درباره جایزه خود می‌گوید؛ می‌خواهد این مبلغ را برای ترجمه کتاب‌های ضد جنگ در اروپا هزینه کند.