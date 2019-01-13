  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود:

طرح بیمارستان تمام الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آغاز شد

طرح بیمارستان تمام الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آغاز شد

شاهرود - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: طرح بیمارستان تمام الکترونیک در این دانشگاه باهدف کاهش مصرف کاغذ و صرفه‌جویی در وقت آغاز به کارکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیبانی صبح یک‌شنبه در مراسم جشن روز پرستار به میزبانی سالن همایش پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه استارت بیمارستان تمام الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود زده‌شده که این اقدام در راستای کاهش مصرف کاغذ صورت می‌گیرد، تأکید کرد: تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته هرچند باید گفت تا نقطه ایدئال هنوز فاصله‌داریم.

وی بابیان اینکه ۲۶متخصص و پنج فوق تخصص به جمع نیروهای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اضافه‌شده است، بیان کرد: در این راستا از پرستاران و پزشکانی که برای ارتقا علمی گام برمی‌دارند حمایت می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه افتتاح بزرگ‌ترین اورژانس شرق استان سمنان باعث کاهش فشار پرستاران در بخش اورژانس می‌شود، ابراز داشت: متوازن‌سازی بیمارستان‌های شاهرود در دستور کار قرار دارد تا فشار کاربر روی تنها یک بیمارستان نباشد.

شیبانی بابیان اینکه بسیاری از فرایندها در این دانشگاه حذف و یا اصلاح‌شده است، تصریح کرد: با توجه به خدماتی که پرستاران انجام می‌دهند این اقدام کار و مسئولیت ما را در قبال آن‌ها سنگین‌تر می‌کند بنابراین می‌کوشیم تا با انجام برخی اقدامات بخشی از فشار کاری و دغدغه پرستاران را در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود کاهش دهیم.

وی ضمن بیان اینکه با برگزاری تنها یک جشن نمی‌توان از همه خدمات پرستاران تقدیر و تشکر کرد، افزود: تلاش شد تا همه کارهایی که در این دانشگاه صورت می‌گیرد در راستای تسهیل شرایط پرستاران باشد بنابراین بهبود شاخص‌های کیفیت برگزاری درس گروهی‌های آموزشی ارتقا بخش پرستاری در دستور کار است.

کد مطلب 4511328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها