«قسمت بالا» راس باکس آفیس آمریکا را اشغال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فروش ۱۹.۵ میلیون دلاری فیلم «قسمت بالا» در نخستین آخر هفته اکرانش آن را در راس باکس آفیس آمریکا جای داد.

این فیلم که محصول STXفیلمز است با نمایش در ۳۰۸۰ سالن سینما این موفقیت را کسب کرد و موفق شد تا «آکوامن» را به مکان دوم براند. تجربه موفق قبلی این کمپانی فیلمسازی «مامان‌های بد» بود که با فروش ۲۳.۸ میلیون دلار جایگاه سوم را کسب کرده بود.

«قسمت بالا» بازسازی یک فیلم پرفروش فرانسوی است که با بازی کرانستون در نقش یک معلول حرکتی ثروتمند ساخته شده و هارت در نقش مردی بیکار با سابقه مجرمانه است که برای کمک به وی استخدام شده است. نیکول کیدمن، جولیانا مارگولیس و آجا نائومی کینگ دیگر بازیگران این فیلم هستند. نیل برگر کارگردانی فیلم را انجام داده است.

این فیلم در سایت راتن تومیتوز امتیاز ۳۹ درصد را کسب کرده است.

«آکوامن» محصول دی‌سی نیز مجبور شد تا در چهارمین هفته نمایشش با فروش ۱۵.۴ میلیون دلار به جایگاه دوم اکتفا کند. این آخر هفته نخستین هفته‌ای بود که این فیلم از زمانی که اکران شد، به جایگاهی کمتر از نخست رضایت داد. این فیلم تاکنون ۲۷۵ میلیون دلار در آمریکا فروش کرده و فروش آن در خارج از آمریکا تا جمعه بیش از ۷۱۳ میلیون دلار بود.

فیلم سوم باکس آفیس فیلم «راه بازگشت یک سگ به خانه» محصول کلمبیا پیکچرز است که با فروش ۱۱ میلیون دلار در نخستین آخر هفته اکرانش این جایگاه را کسب کرده است. این فیلم خانوادگی به کارگردانی چارلز مارتین اسمیت بر مبنای فیلمنامه‌ای از بروس کامرون و کاترین میچون بر مبنای کتاب کامرون به همین نام که سال ۲۰۱۷ منتشر شد، ساخته شده است. اشلی جاد ، جونا هاوئر کینگ و ادوارد جیمز اولموس بازیگران این فیلم هستند.

سونی با ۲ فیلم دو جایگاه را در پنج مکان نخست باکس آفیس از آن خود کرده که فیلم «اتاق فرار» با فروش ۸.۴ میلیون دلار از جمله آنهاست که مکان چهارم را اشغال کرده است. این فیلم در مجموع ۳۱.۹۳ میلیون دلار فروخته است.

مکان پنجم نیز باز از آن سونی است که با فیلم «اسپایدر من: به درون دنیای عنکبوتی» این جایگاه را به دست آورده است. این فیلم که با فروش ۷.۴ میلیون دلاری این جایگاه را کسب کرده، تاکنون در مجموع فروشی ۱۴۶ میلیون دلاری را در بازار داخلی آمریکا ثبت کرده است.

انیمیشن «اسپایدر من: به درون دنیای عنکبوتی» به کارگردانی باب پرسیچتی، پیتر رمزی و رودنی روثمن در همکاری با مارول تهیه شده و نخستین انیمیشن از فرنچایز مردعنکبوتی در دنیای سینمایی سونی است. ستارگانی چون جیک جانسون، ماهرشالا علی، هیلی استاینفلد، برایان تایری هنری، لی‌لی تاملین، لورین ولز، کیمیکو گلن، جان مولانی، نیکلاس کیج، لیو شرایبر و کریس پاین به صداپیشگی در این انیمیشن پرداخته‌اند.