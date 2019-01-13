آغاز تدوین «نون خ»/ تصویربرداری ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، مهدی فرجی تهیه‌کننده سریال «نون خ» درباره آخرین وضعیت این مجموعه گفت: به دلیل پخش «نون خ» در ایام نوروز سال ۹۸ تدوین نیز همزمان با ضبط توسط شیبان خاقانی شروع شده است.

وی افزود: 20 درصد از تصویربرداری این مجموعه که آذرماه در لوکیشنی واقع در اطراف تهران آغاز شده بود به پایان رسیده است.

فرجی درباره محل تصویربرداری «نون خ» بیان کرد: گروه همچنان در لوکیشن اطراف تهران ضبط دارد و در ادامه به تهران و شهرستانی دیگر برای تصویربرداری صحنه‌های پایانی کار می‌روند.

مجموعه «نون خ» نوشته امیر وفایی داستان نورالدین معتمد و امین، کشاورزان شهری است که در اثر بروز مشکلات اقتصادی شریک تجاری‌شان فوت کرده و دچار مشکلات متعدد می‌شوند.

سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، علی صادقی، هومن حاج عبدالهی، نعیمه نظام دوست، سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا جمالی، نسرین مرادی، هدیه بازوند، ندا قاسمی، صبا ایزدپناه، شیدا یوسفی، وحید قاضی زاهد و ... بازیگران این مجموعه هستند. به‌ زودی بازیگران دیگری نیز به «نون خ» می‌پیوندند.

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از مجری طرح: حسن مصطفوی، مدیر تصویربرداری: امیر معقولی، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح گریم: عباس عباسی، طراح صحنه: امین جهانی، طراح لباس: پگاه ترکی، دستیار کارگردان: مصطفی تنابنده، برنامه‌ریز: ساناز بصیر، عکاس: کوروش جوان، دستیار تولید: محمدرضا دلنوازی، مدیر تدارکات: مجید لعل سنجیان، مشاور رسانه‌ای: هادی اعتمادی مجد.

مجموعه تلویزیونی «نون خ» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۱۶ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای برای پخش در ایام نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما تولید می‌شود.