به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی موحدی محصل مدیر مرکز امور بینالملل و علی قدیری ابیانه مشاور تولیت و سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی، برای افزایش تعاملات و ارتباطات میان اعتاب مقدس جهان اسلام، با تولیتهای شرعی و اجرایی آستانهای مقدس و بقاع متبرکه کشور عراق دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدارها که در عراق برگزار شد، حجت الاسلام موحدی محصل، پیرامون راهاندازی سامانه تبادل طرحها و مکاتبات ارتباطی(سامان) میان آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی، عراق و سوریه در بستر فضای مجازی توضیحاتی را بیان کرد.
مدیر مرکز امور بینالملل آستان قدس رضوی همچنین گزارشی پیرامون برگزاری اجلاسیه تولیتهای آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی در سال 97 و جلسات کارگروههای تخصصی هفتگانه و کمیته نمایندگان به تولیتهای شرعی و اجرایی کشور عراق ارائه داد.
همچنین علی قدیری ابیانه مشاور تولیت و سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی در دیدار با تولیت شرعی و اجرایی آستانهای مقدس علوی، حسینی و عباسی علاوه بر ارائه توضیحاتی در خصوص سامانه تبادل طرحها و مکاتبات آستان قدس رضوی، پیرامون طرحهای در حال اجرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گزارشی ارائه داد.
بازدید از قسمتهای مختلف فناوری اطلاعات حرم مطهر علوی، حسینی و عباسی، شرکت در جلسات تخصصی در هر یک از این آستانهای مقدس و تبادل نظر و بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات، از دیگر برنامههای هیئت اعزامی آستان قدس رضوی به کشور عراق بود.
این هیئت فردا نیز با تولیت آستان کاظمین و تولیت آستان مقدس عسکریین دیدار خواهد کرد.
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