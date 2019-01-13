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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

نمایندگان آستان قدس با تولیت‌های آستان‌های مقدس عراق دیدار کردند

نمایندگان آستان قدس با تولیت‌های آستان‌های مقدس عراق دیدار کردند

نمایندگان آستان قدس رضوی به منظور پیگیری مصوبات اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه جهان اسلام و رونمایی از سامانه ارتباطی عتبات با تولیت‌های اعتاب مقدس کشور عراق دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی موحدی محصل مدیر مرکز امور بین‌الملل و علی قدیری ابیانه مشاور تولیت و سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی، برای افزایش تعاملات و ارتباطات میان اعتاب مقدس جهان اسلام، با تولیت‌های شرعی و اجرایی آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه کشور عراق دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدارها که در عراق برگزار شد، حجت الاسلام موحدی محصل، پیرامون راه‌اندازی سامانه تبادل طرح‌ها و مکاتبات ارتباطی(سامان) میان آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی، عراق و سوریه در بستر فضای مجازی توضیحاتی را بیان کرد.

مدیر مرکز امور بین‌الملل آستان قدس رضوی همچنین گزارشی پیرامون برگزاری اجلاسیه تولیت‌های آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی در سال 97 و جلسات کارگروه‌های تخصصی هفت‌گانه و کمیته نمایندگان به تولیت‌های شرعی و اجرایی کشور عراق ارائه داد.

همچنین علی قدیری ابیانه مشاور تولیت و سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی در دیدار با تولیت شرعی و اجرایی آستان‌های مقدس علوی، حسینی و عباسی علاوه بر ارائه توضیحاتی در خصوص سامانه تبادل طرح‌ها و مکاتبات آستان قدس رضوی، پیرامون طرح‌های در حال اجرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گزارشی ارائه داد.

بازدید از قسمت‌های مختلف فناوری اطلاعات حرم‌ مطهر علوی، حسینی و عباسی، شرکت در جلسات تخصصی در هر یک از این آستان‌های مقدس و تبادل نظر و بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات، از دیگر برنامه‌های هیئت اعزامی آستان قدس رضوی به کشور عراق بود.

این هیئت فردا نیز با تولیت آستان کاظمین و تولیت آستان مقدس عسکریین دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 4511508

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