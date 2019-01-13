هنوزحکمی برای رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی صادر نشده است

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا قامتی ظهر یکشنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد: پرونده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در حال پیگیری است و وی در بازداشت به سر می برد اما هنوز حکمی صادر نشده است.

وی افزود: در صورتی که حکمی برای وی صادر شود مطمئنا برای سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز سرپرستی از سوی وزارت متبوع انتخاب خواهد شد.

قامتی همچنین در خصوص آخرین وضعیت انتخاب فرماندار مشهد نیز اظهار کرد: با توجه به انتخاب استاندارخراسان رضوی به زودی آقای رزم حسینی جایگاههایی در استان را که با سرپرست اداره می شوند را تعیین تکلیف خواهند کرد.

شایان ذکر است رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هفته گذشته به اتهام مسائل مالی به همراه یکی از معاونانش در مشهد بازداشت شده بود.