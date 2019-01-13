شیرین سازی ٥٦ میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه فاز ١٣ پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، پیام معتمد، با اشاره به روشن شدن مشعل سکوهای B و D فاز ١٣ پس از چهار روز از شروع هوکآپ و راهاندازی این سکوها گفت: با اتمام آخرین فعالیتهای درحال انجام روی خط دریایی ٣٢ اینچ حدفاصل سکوهای دریایی و پالایشگاه تا قبل از پایان دیماه، گاز ترش استحصال شده ابتدا از سکوی B و با فاصله ۱۰روز از سکوی D به پالایشگاه ارسال میشود.
معتمد با اشاره به اینکه در این شرایط دو سکوی B و D توان ارسال ٢٨ میلیون مترمکعب گاز ترش میدان گازی پارس جنوبی را از بلوک مخزنی فاز ١٣ دارند، افزود: چهار ردیف شیرینسازی پالایشگاه بهطور کامل در مدار بهرهبرداری قرار گرفتهاند و آماده دریافت گاز از بخش دریا و خشکی هستند.
به گفته مجری طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی، افزون بر دریافت ۲۸ میلیون مترمکعب گاز غنی از بخش دریایی و فرآوری در دو ردیف سوم و چهارم پالایشگاه این فاز، مطابق برنامه فعلی، دو ردیف اول و دوم، همچنان به تصفیه گاز ترش فازهای ٦ تا ٨ اختصاص یافته و به این ترتیب پالایشگاه این طرح تا پایان بهمنماه با ظرفیت کامل شیرینسازی روزانه ٥٦ میلیون مترمکعب، معادل ظرفیت اسمی ۵۶ میلیون مترمکعب گاز به تولید ادامه خواهد داد.
جلوگیری از سوزاندن ۶۰۰ تن گاز اسیدی در مشعلها
معتمد درباره آخرین وضع واحدهای مسیر دریافت گاز از دریا گفت: با توجه به آمادگی بخش فراساحل برای ارسال گاز به پالایشگاه، واحدهای جدیدی از جمله تثبیت میعانات گازی (۱۰۳)، پشتیبان تثبیت میعانات گازی (١١٠) و مخازن ذخیرهسازی این محصول (۱۴۳) در مسیر بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی افزود: همزمان با ورود گاز ترش به پالایشگاه، این واحدها آماده سرویسدهی هستند و میعانات گازی به عنوان یکی از محصولات جدید تولیدی پالایشگاه فاز ١٣ در مخازن ویژه خود ذخیرهسازی خواهد شد.
مجری طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی با اشاره به آمادگی تولید اتان از نخستین ردیف واحد تولید اتان پالایشگاه این طرح، گفت: این واحد پیش از این راهاندازی شده و پالایشگاه فاز ١٣ به خط لوله انتقال اتان پارس ۲ به مجتمعهای پتروشیمی متصل شده است.
معتمد به دیگر محصول تولیدی پالایشگاه فاز ١٣ پارس جنوبی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از چهار ردیف بازیافت گوگرد در مدار تولید قرار دارد و روزانه از سوختن بیش از ٦٠٠ تن گاز اسیدی در مشعلها جلوگیری میکند.
وی با بیان اینکه هماکنون محصول گوگرد مایع تولید شده در مخازن مربوطه ذخیره میشود، افزود: با راهاندازی واحد دانهبندی گوگرد از ٢٥ دی ماه جاری، تولید گوگرد دانهبندی شده از اوایل ماه آینده در فاز ١٣ پارس جنوبی آغاز میشود.
به گفته معتمد، با بهرهبرداری از بخش فراساحل و تکمیل زنجیره تولید در طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی، پالایشگاه این طرح فراوری منابع گازی را آغاز میکند و محصولات گازی هدفگذاریشده در این طرح تولید خواهد شد.
طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی برای تولید ۵۶ میلیون متر مکعب گاز غنی از میدان مشترک و تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع (الپیجی)، ۲۷٥٠تن اتان، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده است.
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