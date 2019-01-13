درسگفتار تفسیر فلسفی فیلم ۲ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار تفسیر فلسفی فیلم ۲ به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار می شود. مدرس این درسگفتار سید مهدی ناظمی مدیر میز تخصصی فلسفه و سینما است.

در این دوره فیلمهای سرگیجه (هیچکاک)، فریادها و نجواها (برگمان)، بیتل جوس (تیم برتون)، مرد فیلنما (دیوید لینچ)، بلید رانر (ریدلی اسکات) مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

این درسگفتار چهارشنبه ها از ساعت ۱۵/۳۰ برگزار می شود. تاریخ شروع درسگفتار سوم بهمن ماه است.

علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با 09127647827، nadersohrabi66@ در تماس باشند.