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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

درسگفتار تفسیر فلسفی فیلم ۲ برگزار می شود

درسگفتار تفسیر فلسفی فیلم ۲ برگزار می شود

درسگفتار تفسیر فلسفی فیلم ۲ با تدریس سید مهدی ناظمی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار تفسیر فلسفی فیلم ۲ به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار می شود. مدرس این درسگفتار سید مهدی ناظمی مدیر میز تخصصی فلسفه و سینما است.

در این دوره  فیلمهای سرگیجه (هیچکاک)، فریادها و نجواها (برگمان)، بیتل جوس (تیم برتون)، مرد فیلنما (دیوید لینچ)، بلید رانر (ریدلی اسکات) مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

این درسگفتار چهارشنبه ها از ساعت ۱۵/۳۰ برگزار می شود. تاریخ شروع درسگفتار سوم بهمن ماه است.

 علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با 09127647827، nadersohrabi66@ در تماس باشند.

کد مطلب 4511830
سارا فرجی

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