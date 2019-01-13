سود سال مالی ۹۶ به حساب فرهنگیان بازنشسته واریز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد که بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال سود سال مالی ۹۶ صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب فرهنگیان بازنشسته در این سال به همراه مبلغ ۲۰۴ میلیارد ریال مطالبات اعضای بازنشسته سال‌های ۹۴ تا ۹۷ از سهم دولت در برنامه چهارم توسعه در بهمن ماه واریز خواهد شد.

طبق اعلام صندوق ذخیره فرهنگیان طی دوره مالی اول مهر ۱۳۹۶ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۲۴ هزار نفر از اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته شده و سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ به میزان ۳۱۰ میلیارد ریال را دریافت خواهند کرد. بازنشستگان مهرماه ۹۷ نیز هفته گذشته سهم‌الشرکه خود شامل سود سال مالی ۹۶ را دریافت کردند.

سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ نیز پس از برگزاری مجمع صندوق ذخیره فرهنگیان، طبق روال سابق به حساب اعضاء منظور شده و سهم اعضای بازنشسته به حساب آنها واریز می‌شود.

در همین حال، مبلغ ۱۲۳۰ میلیارد ریال مجموع مطالبات اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان از سهم دولت معادل سهم عضو، تا پایان برنامه چهارم توسعه (پایان سال ۱۳۹۰) در قالب اوراق اجاره، وصول و پس از طی مراحل اداری به حساب اعضاء منظور شد.

از مجموع مطالبات وصول شده سهم دولت، مبلغ ۲۰۴ میلیارد ریال آن مربوط به مطالبات ۱۱۰ هزار نفر از بازنشستگان اول فروردین ۱۳۹۴ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ است که در بهمن ماه به حساب آنها واریز می‌شود.

در خصوص بازنشستگان سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۳ نیز به اطلاع می‌رساند که این افراد در زمان بازنشستگی، معادل سهم واریزی خود، سهم واریزی دولت را دریافت کرده و هیچ گونه مطالباتی از دولت و صندوق ذخیره فرهنگیان ندارند.

هفته گذشته حدود ۲۳۰۰ میلیارد ریال سهم‌الشرکه به حساب ۲۲ هزار نفر از معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان که از دوم شهریور تا اول مهرماه ۱۳۹۷ به افتخار بازنشستگی نائل آمدند واریز شد.

از ابتدای تاسیس موسسه تا کنون ۲۵ هزار میلیارد ریال به حساب فرهنگیان بازنشسته واریز شده که بیش از هزار میلیارد تومان آن مربوط به دو سال گذشته است.