مرگ ۷ نفر طی سال جاری به دلیل مصرف مشروبات الکلی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، احمد رحمانیان با بیان اینکه مصرف مشروبات الکلی علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی حرام و جرم بوده زمینه‌ساز بسیاری از جرائم است، اظهار کرد: تصادفات رانندگی، ضرب و جرح عمدی، اهانت و توهین، دعاوی خانوادگی و حتی قتل از جمله جرائمی است که بر اثر مصرف مشروبات الکلی اتفاق می‌افتد .

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مشروبات الکلی عرضه شده مشروبات دست‌ساز هستند، افزود: این مشروبات در محیط و شرایط کاملاً غیربهداشتی و با مواد اولیه فاسد و غیرمجاز ساخته و به‌عنوان مشروبات الکلی سالم و یا دارای برند معتبر و در بسته‌بندی شکیل و پلمپ شده عرضه می‌شود که در غالب این مشروبات الکلی از ماده اولیه متانول یا الکل چوب که در صنعت کارایی دارد استفاده می شود که مصرف بیش از ۱۵۰ سی سی آن سبب مرگ مصرف کننده و کمتر از آن اگر بصورت رقیق نباشد منتهی به کور شدن و یا ایجاد عارضه جسمی غیرقابل علاج می‌شود که در طول سال جاری شاهد فوت ۷ نفر در استان بودیم.

دبیر کار گروه پیشگیری قاچاق کالا و ارز استان فارس خبر داد: اخیراً ماموران نیروی انتظامی استان محموله ۱۵۰۰ لیتری مشروبات الکلی کشف کرده‌اند که ماده اولیه آن پترولیم اتر بوده که ترکیبی نفتی، سمی وکشنده است که مصرف ۱۰ سی سی آن سبب مرگ مصرف کننده می شود .

رحمانیان با بیان اینکه با ترویج قانون‌مداری می‌توان از مصرف مشوربات الکلی پیشگیری کرد، گفت: مطابق قانون مصرف هر میزان مشروبات الکلی و مواد سکرآور و یا تزریق و تدخین آن به صورت جامد یا مایع و یا خالص یا مخلوط به نحوی که آن را از مسکر بودن خارج نکند حرام و جرم است و مجازات آن برای مصرف کننده ۸۰ ضربه شلاق حدی دارد، همچنین افراد غیر مسلمان مجاز به تظاهر به مصرف مسکر و یا تظاهر به حالت مستی در اماکن عمومی نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات شلاق محکوم می شوند .

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی و به صورت علنی علاوه بر مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی، مجازات حبس از دو تا شش ماه را در پی دارد و ساخت، خرید و فروش مشروبات الکلی یا در معرض فروش قرار دادن و حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن آن، مجازات حبس تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی آن است .

وی اضافه کرد: هر گاه میزان مشروبات الکلی مکشوفه بیش از ۲۰ لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط و چنانچه در مراجع قضایی ثابت شود با اطلاع مالک نبوده مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم شده و کلیه آلات و ادواتی که جهت ساخت بکار برده و وجوه حاصله از معاملات مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می‌شود .

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس متذکر شد: کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت، شوراها و شهرداری‌ها و قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح در صورت مباشرت، معاونت یا مشارکت در خرید و فروش، حمل، نگهداری، قاچاق مشروبات الکلی علاوه بر مجازات‌های مقرره قانونی، مجازات آنان تشدید و به انفصال موقت از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد .

رحمانیان افزود: همچنین مجازات دائر کردن مکان برای شرب خمر تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است و علاوه بر آن، مکان مربوطه در صورت حصول شرایط قانونی ضبط خواهد شد .

معاون قضایی دادگستری فارس گفت: مهمترین زمینه‌ها برای مصرف مشروبات الکلی شرکت در مجالس و جشنهای غیرشرعی، عدم تقید شرعی برخی از خانواده‌ها، دوستان ناباب، مشکلات روحی و روانی و افسردگی، تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی با هدف قبح زدایی از مشروبات الکلی و تبلیغات کاذب و غیرعلمی در خصوص فواید مصرف مشروبات الکلی است .

رحمانیان مهمترین راهکار پیشگیری را آگاهی بخشی در خصوص آثار و عوارض سوء جسمی، شرعی، قانونی و روانی مشروبات الکلی به افراد جامعه دانست و بیان کرد: نظارت خانواده‌ها و آموزش و پرورش بر فرزندان، تشریح سوء مصرف مشروبات الکلی برای نوجوانان و جوانان، گسترش فضاهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی برای ایجاد نشاط و شادابی سالم و متعارف در جامعه، بکارگیری سمن ها و افزایش نظارت پلیس در اماکن عرضه کننده مشروبات الکلی از دیگر راه‌های پیشگیری از ترویج مصرف مشروبات الکی است .