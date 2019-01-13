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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۴۴

استاندار بوشهر:

۴۴۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در دشتستان پرداخت شد

۴۴۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در دشتستان پرداخت شد

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: ۴۴۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در دشتستان پرداخت شد.

به گزارش خبرنکار مهر، عبدالکریم گراوند یکشنبه‌شب در نشست جمع‌بندی سفر به شهرستان دشتستان با تأکید بر لزوم خدمات‌رسانی به مردم اظهار داشت: گره گشایی از مشکلات مردم و رفع دغدغه‌های مردمی مهم‌ترین وظیفه مسئولان است و باید در حد توان و ظرفیت موجود در این مسیر گام برداریم.

وی افزود: شهرستان دشتستان ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کشاورزی دارد و باید از این ظرفیت‌ها به ویژه در ایجاد اشتغال پایدار استفاده شود و نباید فرصت‌ها را هدر دهیم.

 استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: اقتصاد مبتنی بر کشاورزی مدرن در تولید و ایجاد اشتغال پایدار نقش بسیار موثری دارد و امیدوار هستیم در دشتستان از این ظرفیت استفاده لازم به عمل آید.

 گراوند خواستار توجه بیشتر به صنایع فرآوری در حوزه کشاورزی شد و گفت: تقویت و توسعه صنایع فرآوری کشاورزی مورد تاکید قرار دارد و بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری موجبات پایداری مشاغل را فراهم می کند.
 
وی بیان کرد: از زمانی که صنایع فرآوری گوجه ایجاد شده نگرانی ما در زمینه فروش محصولات گوجه‌کاران استان کاهش یافته و در زمینه سایر محصولات کشاورزی نیز با راه اندازی صنایع فرآوری می‌توانیم به موفقیت‌های بیشتری برسیم.

 استاندار بوشهر خواستار حمایت از بخش خصوصی شد و افزود: موانع حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت باید مرتفع شود تا بدون مشکل بتواند در زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی و تولیدی و .... سرمایه گذاری کنند.

وی ابراز داشت: تمام وعده‌هایی که در سفرهای شهرستانی به مردم داده‌ایم باید عملیاتی و اجرایی شوند و تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی و ستادی و مدیران عامل بانک‌ها موظف هستند تا حصول نتیجه نهایی پای کار باشند.

 استاندار بوشهر از پرداخت ۴۴۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی در دشتستان خبر داد و گفت: تاکنون از محل تسهیلات اشتغال روستایی در دشتستان ۴۴۶ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره و ارزان قیمت پرداخت شده که ۳۳۲ پرونده را شامل می‌شود.

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کد مطلب 4512153

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