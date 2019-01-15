دست کوتاه مردم از گوشت ۸۰ هزارتومانی/میدان دام در سیطره افراد خاص

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هرطور که حساب کنید گوشت کیلویی ۸۰ هزار تومان با جیب مردم نمی‌خواند؛ برخی از مردم کم‌بضاعت حتی ماه‌هاست گوشت را از سبد خود کلا حذف کرده‌اند!

وضعیت اقتصادی مردم به گونه‌ای شده که دیگر توان خرید حتی نیم کیلو را ندارند؛ البته حق هم دارند برای یک کارگر واقعا مقدور نیست هزینه یک روز کارش را صرف خرید نیم‌کیلو گوشت کند و نهایتا ترجیح می‌دهد کالاهای دیگری را جایگزین کند.

با وجود اینکه کرمانشاه قطب دامپروری کشور است، اما قیمت گوشت در این استان حتی بیشتر از برخی استان‌های دیگر است و این پارادوکس نشان از این دارد که یک جای کار مسئولان نظارتی ما می‌لنگد.

پایش میدانی خبرنگار مهر از بازار کرمانشاه و رصد خرید مردم و فروش قصابی‌های نقاط مختلف سطح شهر نشان از کاهش شدید خرید مردم دارد و در مناطق فقیرنشین و حاشیه‌ای این کاهش بسیار بیشتر بوده است.

قیمت در تمامی قصابی‌ها گوشت گوساله ۶۰ هزار تومان، گوشت گوساله نرمه پاک شده ۸۰ هزار تومان و پاک نشده ۷۵ هزار تومان، گوشت گوسفندی ۸۰ هزار تومان و گوشت چرخ کرده ۶۰ هزار تومان است که البته در مناطق فقیرنشین بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان ارزان‌تر بود.

خرید مردم به ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان رسیده است!

برخی از شهروندان که برای خرید گوشت به قصابی مراجعه می‌کردند از این قیمت‌های بالا و عدم نظارت بر این موضوع انتقاد داشتند و می‌گفتند که کرمانشاهی‌ها اغلب به مصرف گوشت قرمز عادت دارند، اما در طی ماه‌های اخیر توان اقتصادی مردم پایین آمده است و توانایی خرید سابق را ندارند.

یکی از قصابی‌ها هم که سرش خلوت بود و مشتری نداشت به خبرنگار مهر گفت که دیدن خانواده‌های کم‌بضاعت که به سوپر گوشت و مرغ‌فروشی سفارش می‌کنند ضایعات مرغ را برای آنها نگه دارند دردآور است و اگر اینگونه پیش برود، بیش از پیش شاهد چنین صحنه‌هایی خواهیم بود.

آنها می‌گفتند که برخی از مردم که توانایی تهیه گوشت ندارند با قیمت‌ها ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان حتی گوشت می‌خرند که حتی به اندازه نصف کف دست هم نمی‌شود.

بیشتر آنها از این وضعیت ناراضی بودند و می‌گفتند وقتی گوشت را خودشان با قیمت بالا تهیه می‌کنند نمی‌توانند با ضرر به مردم برسانند؛ آنها می‌گفتند که وضعیت فروش یک سوم شده و اوضاع فروش خوب نیست و هیچ گونه قیمت مصوبی وجود ندارد.

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نرخ مصوب نداریم /کشتار در کشتارگاه‌ها به یک‌سوم رسیده است

آمویی، رییس اتحادیه قصابی‌های استان کرمانشاه نیز در گفتگو با مهر ، قاچاق دام و صادرات غیرقانونی آنرا از دلایل اصلی افزایش قیمت گوشت عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت گوشت با وجود کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا کشتار در کشتارگاه بیستون تقریبا به یک سوم برسد.

وی افزود: این کشتارگاه که قبلا روزی ۲۰۰ گوساله در آن کشتار می‌شد، در حال حاضر تنها روزانه ۳۰ تا ۴۰ کشتار دارد و وضعیت فروش قصابی‌ها هم به همین شکل کاهش پیدا کرده است.

رییس اتحادیه قصابی‌های استان کرمانشاه عرضه گوشت وارداتی در بازار را یکی دیگر از دلایل کسادی بازار برشمرد و بیان داشت: البته خواهش داریم که مسئولان سهمیه بیشتری از مرکز برای گوشت وارداتی بگیرند چون وضعیت کرمانشاه با تبریز، مشهد و اصفهان نیست و یک شهر فقیر و بیکاری است.

آمویی کشتارهای غیرمجاز را از دیگر دلایل این نابه‌سامانی قیمتها دانست و گفت: برخی از این افراد با مراجعه به میدان دام قیمتهای بالاتری را پرداخت می‌کنند و قیمت گوشت را بالا می‌برند.

وی در مورد نرخ مصوب نیز اظهار داشت: نرخ مصوب نداریم و کسی به ما نرخی از کمیسیون نظارت و اتحادیه اعلام نکرده است و تقریبا هان نرخ عرف است؛ در یک مقطعی گوشت جزو کالاهایی بود که خودش باید بازار خودش را تنظیم می‌کرد و نرخ نمی‌دادند تا اینکه به جایی رسید که قضیه صادرات و قاچاق پیش آمد و این مسائل درست شد.

رییس اتحادیه قصابی‌های استان کرمانشاه افزود: قبلا نظم و نسق خاصی داشت و شاید سالی بیشتر از ۱۰ هزار تومن قیمت گوشت بالا نمی‌رفت، اما افزایش قیمت از حدود دو سال پیش شروع شد.

آمویی تصریح کرد: صادرات دام باید بر مازاد مصرف باشد، اما آقایان به خاطر صادرات و عدم دلیل کارشناسی صحیح این موضوع موجب ایجاد این وضعیت شدند.

وی با بیان اینکه نرخ را نمی شود در قصابی‌ها تنظیم کرد، گفت: باید در میدان دام با یک قیمت مشخص بخریم تا در قصابی با یک قیمت مشخصی بفروشیم؛ این نرخ‌گذاری کار را درست نمی‌کند نظارت بر میدان دام باید مشخص شود.

رییس اتحادیه قصابی‌های استان کرمانشاه به تلاش‌های مسئولان برای ممانعت از صادرات غیرقانونی دام و توزیع گوشت اشاره کرد و افزود: اگر این تلاش‌ها ادامه داشته باشد قول می‌دهم که قیمت گوشت را کاهش می‌دهند.

ظاهرا بیشترین مشکل در افزایش قیمت گوشت در قطب دامپروری کشور به مشکلات و بی‌نظمی‌های میدان دام برمی‌گردد و اینکه هرج و مرجی که آنجا توسط افراد خاص صورت می‌گیرد بر روی این افزایش قیمت بسیار تاثیرگذار بوده است.