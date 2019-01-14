وزیر خارجه فرانسه امروز به عراق سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ژان‌ ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه قرار است امروز وارد بغداد شود.

وزیر خارجه فرانسه در جریان سفر به عراق با مقامات بلند پایه این کشور دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه رایزنی خواهد کرد.

لودریان همچنین روز گذشته در جریان سفر به اردن با عبدالله دوم، پادشاه این کشور دیدار و در خصوص روابط راهبردی دوجانبه و همچنین تحولات منطقه رایزنی کرد.

پادشاه اردن نیز در این نشست با تأکید بر لزوم افزایش تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای دستیابی به راه حل در خصوص مسأله فلسطین، اظهار داشت که تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی منجر به برقراری صلح و ثبات در منطقه خواهد شد.