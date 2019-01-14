به گزارش خبرنگار مهر، عباس قبادی در نشست صبحانه کاری با مدیران اتحادیه‌های تعاونی‌های تولید و مصرف در اتاق تعاون ایران درباره نقش تعاونی‌ها در توزیع کالاهای اساسی اظهار داشت: قرار است ۵۳ میلیون تن کالای اساسی را تعاونی‌ها توزیع کنند که برای این منظور ۸.۵ میلیارد یورو از هزینه این طرح را در اختیار اتاق تعاون قرار خواهیم داد تا تعاونی‌ها کالاهای اساسی را توزیع کنند.

قبادی با بیان اینکه آمریکا جنگ تمام عیاری را با ما شروع کرده و یکی از اشکالات دولتی‌ها این است که هنوز باور نکرده‌اند چه جنگی از سوی آمریکا علیه ایران آغاز شده است، افزود: با توجه به تشکیل اتاق جنگ علیه ایران از سوی آمریکا، تنها راه نجات کشور، تولید و صادرات است و کنار این دو، تنظیم بازار و اشتغال نیز خود به خود ایجاد خواهد شد.

وی یکی دیگر از اشکالات موجود در کشور در فضای جنگ اقتصادی را صادرات کالاهای خام دانست و ادامه داد: این روند بدترین جفا به کشور است. به طور مثال ما با صادرات گوجه مخالف بودیم اما گوجه‌ی کشاورزان بوشهری روی دست آنها، مانده و کشاورزی این منطقه در حال نابود شدن بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور مجوز صادرات گوجه از استان بوشهر موافقت کرد ولی اعضای ستاد تنظیم بازار مخالف بودند و می‌گفتند باید سیب‌زمینی و گوجه به شکل رب یا فرآورده صادر شود.

شیرخشک را قاچاق می کردند

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه قرار است گندم برای مصارف آزادپز تا پایان امسال از بورس کالا خارج شود و مستقیم به کارخانه‌های آسیاب گندم ارسال شود، در خصوص شیرخام یادآور شد: در این ستاد رقم خرید شیرخام از دامدار کیلویی ۲۰۰۰ تومان تعیین شد اما اتفاق بدی که افتاد، این بود که بخشی از شیرخشک قاچاق می‌شد.

وی ادامه داد: صلاح نمی‌بینم که شیرخشک وارد شود چون به اندازه کافی شیر در کشور تولید شده و سالانه ۹ میلیون تن تولید شیرخام داریم.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل مالیات شرکت‌های تولیدی گفت: آمادگی داریم برای سال آینده سقف مالیات شرکت‌ها را معادل سقف مالیاتی سال قبل تعیین کنیم و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با این موضوع موافق است.

۱۶ فروند کشتی نهاده دامی منتظر تخلیه است

قبادی درباره افزایش قیمت نهاده‌های دامی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ فروند کشتی حامل نهاده‌های دامی معادل یک میلیون تن نهاده، ۴۵ روز است که در حال پرداخت دموراژ به کشتی است که هزینه دموراژ هر کشتی روزی ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود و واردکننده نهاده‌ها مجبور است این مبلغ را در قیمت تمام شده نهاده‌ها وارد کرده و سبب افزایش قیمت آن از ۱۲۲۰ تومان در هر کیلو به ۱۳۵۰ تومان شده است.

وی در خصوص کمبود سیب درختی گفت: در سال جاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن کاهش تولید سیب داشتیم و از سوی دیگر ۶ برابر سال گذشته صادرات این محصول را داشته‌ایم. من مطمئن هستم که در شب عید سال جاری با مشکل کمبود سیب درختی مواجه خواهیم شد.

واردات دام زنده از هفته آینده؛ هفته ای ۵ هزارتن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات گوشت اظهار داشت: قرار است در ستاد تنظیم بازار مصوب کنیم که بخشی از توزیع گوشت وارداتی به تعاونی‌های مصرف واگذار شود. همچنین از هفته آینده هفته‌ای ۵۰۰۰ تن دام زنده کوچک از فرودگاه پیام وارد شده و ۲۴ ساعت بعد کشتار و توزیع می‌شود.