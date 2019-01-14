دوربین های ثبت تردد جاده ای سیستان وبلوچستان ایمن سازی می شود

غلامرضا باغ شیرین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوربین های مدار بسته نقش موثری در کاهش تصادفات جاده ای دارند اما دیده شده که گاهی برخی دوربین های مداربسته نیز مورد آسیب و یا سرقت قرار گرفته اند، در همین راستا و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دیگر دستگاه های مرتبط مقرر شد تا محل نصب دوربین ها تغییر کند و به محل پمپ های بنزین، پاسگاه ها و ایستگاههای ایست و بازرسی تغییر کند تا از آسیب به آنها جلوگیری شود.

سرپرست اداره پیشگیری های انتظامی و امنیتی دادگستری سیستان وبلوچستان گفت: همچنین باهدف نظارت بیشتر ۱۱سامانه ثبت تردد جدید در جنوب و ۱۸سامانه در شمال استان نصب می شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی هر ۳۰دقیقه یک نفر در کشور جان خود را به علت حوادث ترافیکی از دست می دهد در حالی که بسیاری از این حوادث قابلیت پیشگیری دارند.

باغ شیرین بیان داشت: در ۸ ماهه نخست امسال ۶۴۳ نفر بر اثر تصادفات جاده ای در استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه هیچ اقدامی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست ، افزود: در استان سیستان و بلوچستان ۲۰ هزار کیلومتر جاده داریم که مدیریت آن بسیار سخت است زیرا نمی توان با حضور فیزیکی و انتظامی بر تمامی خطوط و راه های اصلی و فرعی تسلط یافت و در حقیقت امکان پذیر هم نیست.

سرپرست اداره پیشگیری های انتظامی و امنیتی دادگستری سیستان وبلوچستان تصریح کرد سرعت غیر متعارف و تخطی از سرعت مطمئنه از عمده ترین دلایل تصادفات جاده ای در استان هستند و ۲۵ درصد ترددهای جاده ای دارای تخلف سرعت غیر مجاز هستند و به عبارتی از هر ۴خودرو یک خودرو سرعت غیر مجاز دارد.

وی بیان کرد همچنین ۳۱درصد تصادفات جاده ای منجر به واژگونی خودرو می شود و ۷۶درصد تصادفات منجر به فوت در محدوده جغرافیایی صفر تا ۵۰ کیلومتری شهرها به وقوع می پیوندد و این نقاط محل های حادثه خیز نقاطی هستند که بیشترین حادثه رانندگی منجر به فوت در جوار آنها روی می دهد و تمرکز بر روی آنها کمک شایانی به کاهش آمار تلفات جاده ای می کند.