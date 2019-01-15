ترجمه رمان کوندرا و «شوک آینده» به چاپ یازدهم رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نو به تازگی ۳ عنوان از کتابهای خود را تجدیدچاپ کرده که دو عنوانشان به چاپ یازدهم رسیده و کتاب دیگر هم به چاپ بیست و پنجم رسیده است.
یکی از کتابهای چاپ یازدهمی این ناشر، رمان «زندگی جای دیگری است» نوشته میلان کوندرا است که توسط پانتهآ مهاجر کنگولو ترجمه شده است.
این رمان با لحن طنز نوشته شده و درباره دوران جوانی است. کوندرا در این کتاب، زندگینامه شاعری جوان را بهانه پرداختن به یک فاجعه قرار داده و درباره مفاهیمی چون کودکی، جوانی، مادری، شاعری و ... نوشته است. در این میان، سوال مهم این است که شعر چگونه به یاری نیروهای اهریمنی اجتماع میآید و هنر برای قدرتهای ضد آزادی به کار گرفته میشود؟
شخصیت اصلی این رمان، یارومیل نام دارد که شاعری با شخصیت مضحک و حساس است. او بیگناه اما ترسناک است. این شاعر در کشاکش اتفاقات و حوادث انقلاب کمونیستی گیر کرده و تبدیل به هیولایی میشود که با تخیلاتش در اتاقی محصور شده و فقط خود و خیالاتش را میبیند...
چاپ یازدهم این کتاب با ۳۳۸ صفحه و قیمت ۳۷ هزار تومان عرضه شده است.
کتاب «شوک آینده» دیگر کتاب چاپ یازدهمی نشر نو در روزهای اخیر است. این کتاب نوشته الوین تافلر است و توسط حشمتالله کامرانی ترجمه شده است. به عقیده نویسنده این اثر، آینده در موارد بسیاری دیگر تداوم گذشته نیست. تافلر معتقد است بشر دچار بیماری تغییر شده چون نمیتواند خودش را با سرعت تغییر محیط پیرامونش تطبیق دهد. گرچه پارهای ازین تغییرات گریزناپذیرند اما بخشی از آنها هدایتنشده و بیهودهاند.
مولف این کتاب رسالت انسان و جامعه معاصر را شناخت و هدایت تغییرات برای حفاظت بشر در برابر شوک آینده میداند و این سوال را طرح میکند که در این دنیای ناپایدارِ پدیدههای گذرا، کدام ستون محکم میتواند ما را در بـرابـر سـیلاب آینده حـفظ کند؟
چاپ یازدهم این کتاب هم با ۵۳۸ صفحه و قیمت ۵۲ هزار تومان منتشر شده است.
کتاب دیگری هم که این ناشر بهتازگی تجدیدچاپ کرده، «موج سوم» اثر دیگر الوین تافلر است. ترجمه این کتاب توسط شهیندخت خوارزمی انجام شده اما در نوبت بیست و پنجم چاپ قرار دارد.
تافلر در این کتاب هم مساله آینده را در نظر داشته است و تجزیه و تحلیلی از نیروهایی ارائه داده که تمدن انسانی را تشکیل داده و بر جهان موثرند. تافلر در این کتاب، چیزی بیش از شهود نسبت به آینده را مد نظر داشته است. مسائلی چون اقتصاد دورانی، شخصیت آینده، فرهنگ الکترونیک، خانواده هستهای، زوال حکومت ملی و انتقال از نظام سیاسی فعلی به دموکراسی آینده از جمله موضوعاتی هستند که او در این کتاب به آنها پرداخته است.
چاپ بیست و پنجم «موج سوم» با ۶۷۴ صفحه و قیمت ۶۰ هزار تومان عرضه شده است.
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