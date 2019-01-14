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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۴۲

استاندار مازندران:

جشنواره «چلچراغ» ایام فجر در مازندران برگزار می شود

جشنواره «چلچراغ» ایام فجر در مازندران برگزار می شود

ساری - استاندار مازندران، افتتاح هزار و ۲۰۰ واحد مسکن محرومان را از جمله برنامه ها در ایام دهه فجر بیان کرد و گفت: برپایی جشنواره چلچراغ و تقدیر از ۴۰ هنرمند شاخص از دیگر برنامه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان شامگاه دوشنبه در مراسم هماهنگی جشن های دهه فجر در ساری با اشاره به برنامه های مختلف در ایام دهه فجر اظهار داشت: هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر ایام دهه فجر توسط کمیته امداد در استان افتتاح می شود.

وی برگزاری بزرگترین همایش پیاده روی استان را دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: باید از ظرفیت های هنری، تبلیغی و رسانه ای برای فراگیر شدن جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهره برد.

وی خواستار ارائه ایده های نو برای فراگیرشدن و مشارکت اجتماعی در برپایی جشن های انقلاب شد و گفت: در ایام دهه فجر باید مردم را با خدمات و دستاوردهای نظام مقدس اسلامی آشنا کنیم.

حسین زادگان با اشاره به گذشت چهار دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی با بیان دستاوردهای مختلف در حوزه های گوناگون اظهار داشت: باید دستاوردهای بزرگ نظام اسلامی به شیوه های هنرمندانه اطلاع رسانی شود.

استاندار مازندران، برپایی جشنواره چلچراغ و تقدیر از ۴۰ هنرمند شاخص استان، برگزاری نمایشگاه کتاب و مطبوعات را از دیگر برنامه های ویژه دهه فجر در استان برشمرد.

کد مطلب 4513210

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