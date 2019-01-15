جایزه بازیگری جشنواره فیلم مستقل مسکو به مهدی ماهانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مهدی ماهانی در فیلم سکانس پلان «طاقباز» نقش یک فرد معتاد به مواد مخدر را ایفا کرده و این نقش آفرینی به کاندید شدن وی در جشنواره فیلم مستقل مسکو و دریافت جایزه بازیگری نقش اصلی مرد منجر شده است.

«طاقباز» به نویسندگی و کارگردانی شهرام اسدزاده و تهیه‌کنندگی علی یاور پیش از این به جشنواره تخصصی فیلم‌های سکانس پلان کرواسی که در ماه اُکتبر ۲۰۱۸ برگزار شد، نیز راه پیدا کرده بود.

ماهانی در این فیلم در نقش شاهرخ ظاهر شده؛ مردی که در مقطعی از زندگی خود پیوسته در تشخیص دنیای واقعی و توهمات معلق است و باعث بروز اتفاقات غیرقابل جبرانی برای خود و افراد پیرامونش می شود.

این فیلم به موضوع آسیب های سوء ناشی از مصرف مواد مخدر و تاثیرات خطرناک آن بر فرد و اطرافیان می‌پردازد و ماهانی با توجه به سکانس پلان بودن اثر نقشی دشوار و متفاوت را ایفا کرده است.

وی پیش از این در فیلم های سینمایی «چهارانگشتی»، «خیابان بیست و چهارم»، «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند»، «انتهای خیابان هشتم»، «گشت ارشاد ۲» نقش آفرینی کرده است.

پوریا حیدری اُوره مشاور فیلم «طاقباز» در پخش و اکران بین الملل است.