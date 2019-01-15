نیمی از عوارض طرح ترافیک خرج حقوق پرسنل شهرداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در جلسه نوبت عصر شورای شهر تهران و در جریان بررسی ماده ۵۷ لایحه برنامه سوم توسعه شهری و در پی پیشنهاد حذف تبصره ۱ بند ۶ که پیشنهاد آن از سوی محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مطرح شده بود، گفت: امسال اعضای شورای شهر تهران در بودجه ۹۷ مصوب کردند تا ۱۸۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری کسر شود و به کمک های فنی و اعتباری محیط زیست اضافه شود اما تا امروز تحقق این بودجه صفر است.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: نیمی از عوارض طرح ترافیک که به منظور کنترل آلودگی هوا از مردم می گیریم برای حقوق پرسنل شهرداری و بودجه های جاری خرج می شود.



وی در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به تبصره ۱ بند ۶ ماده ۵۷ برنامه سوم اظهار داشت: ما برای همان ردیفی که در بودجه ۹۷ گذاشتید و محقق نشد محل ایجاد کرده ایم تا بتوانیم نصف عوارض دریافتی از مردم را در کمک های فنی و اعتباری صرف کنیم.



پورسیدآقایی تاکید کرد: درست است که ما صندوق توسعه محیط زیست را هم داریم تا برای مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا خرج شود اما هنوز اساسنامه این صندوق نوشته نشده و تا زمانی که نوشته شود بودجه سال ۹۸ بسته شده است. طبیعتا اگر تبصره یک بند ۶ برنامه سوم در جای خود بماند ما می‌توانیم آن را در اساسنامه صندوق توسعه محیط زیست بیاوریم تا این تبصره به صندوق اضافه شود. بنابراین خواهشمند است که این بند در جای خود باقی بماند و تصویب شود.



در نهایت اعضای شورای شهر در تبصره یک بند ۶ اصلاحات عبارتی اعمال کردند و این تبصره حذف نشد.