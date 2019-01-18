علی مغازه‌ای پژوهشگر و دبیر هنری فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از ابتدای برگزاری فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» مد نظر بود، ما بنا داریم این رویداد را در قالب یک پروژه ۱۰ ساله برگزار کنیم که خوشبختانه تاکنون همه این برنامه‌ریزی‌ها طبق تقویم کاری ما انجام گرفت و ما سه دوره دیگر این پروژه را به اتمام می‌رسانیم. به عبارتی با برگزاری این سه دوره باقی مانده به نوعی پرونده جستجو و ارائه کارگاه‌های موسیقی در مناطق جغرافیای فرهنگی ایران بسته می‌شود و پس از آن نیز تمامی اجراها ثبت و ضبط شده و بسته‌های صوتی و تصویری که ما در این چارچوب تهیه کردیم به طور کامل منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه طی دوره‌های برگزاری فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» به آن توجه داشتیم، تمرکز روی موسیقی‌شناسی قومی(اتنوموزیکولوژی) بود که ما بر همین اساس روی موضوع موسیقی و بافت اجتماعی مناطق ایران تاکید داشتیم، اما آنچه در آینده برای ما در راستای تکمیل اهداف و کارهایی که مدنظر داریم از اهمیت زیادی برخوردار است، تاکید روی انسان‌شناسی موسیقی خواهد بود که در این استیتمنت دیگر قومیت‌ها مطرح نیستند بلکه مباحث مربوط به انسان‌شناسی موسیقی و فرهنگ، کلیدواژه اصلی ما برای پیگیری پروژه جدید خواهد بود که بعد از فستیوال «آینه‌دار» اگر مشکلی نباشد، آن را پیگیری می‌کنیم.

این پژوهشگر درباره اعلام جزییات پروژه‌ای که در نظر است بعد از اتمام فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» پیگیری شود، گفت: با توجه به اینکه فعلا تمرکز ما روی سه دوره باقی مانده فستیوال است، نمی‌توانم درباره این پروژه جدید به جزییات دقیقی اشاره کنم اما به طور حتم بعد از مشخص شدن ابعاد و نیازهای اجرایی آنچه مدنظر داریم، اطلاعات گسترده‌تری را در اختیار مخاطبان و علاقه مندان قرار می‌دهیم. آنچه می‌توانم در اینجا اشاره کنم، اینکه فضا به گونه‌ای طراحی شده که شنوندگان موسیقی اقوام ایران با رویکردی متفاوت از آنچه در آینه‌دار شنیده‌اند، مواجه خواهند شد.

نخستین دوره فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» مهرماه سال ۹۲ به موسیقی شرق خراسان، سیستان و بلوچستان اختصاص داشت.

دومین دوره‌ آن در خرداد ماهِ سال ۹۴ میزبان موسیقی‌دانان جنوب ایران و مناطق حاشیه خلیج فارس از استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان بود.

سومین سال آینه‌دار با موضوع موسیقی اقوام ایلی و عشایر کوچ‌نشین بختیاری، قشقایی، لکی و لری در تیرماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

چهارمین فستیوال آینه‌دار در آذر و دی سال ۹۶ میزبان عاشیق‌ها و موسیقیدانان موغامی و گروه‌هایی از استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان بود و پنجمین دوره فستیوال پنجمین فستیوال نیز آذرماه سال ۹۷ با حضور تعدادی از هنرمندان برگزیده موسیقی اقوام ایران با تمرکز روی موسیقی شمال ایران (دامنه شمالی البرز) شامل استان های گیلان، مازندران و گلستان برگزار شد.