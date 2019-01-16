اعتراض اعضای شورا به ادبیات معاون شهردار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی ماده ۶۲ برنامه پنج ساله سوم شهر تهران که شهرداری را موظف کرده ذخایر زیستی و شبکه اکولوژیکی شهر تهران را تقویت و حفظ کند خلیل آبادی پیشنهاد کرد در بخشی از این ماده از فعالیت کارگاه های شن و ماسه و کارخانجات معادن و مواد اولیه سیمان که در محدوده های حساس و پرخطر هستند جلوگیری شود.

پس از این پیشنهاد سکینه اشرفی معاون امور برنامه ریزی و امور شوراها گفت: برخی پیشنهادهای اعضای شورا مانند انشای بچه های دبیرستانی می ماند، برخی از این جملات نیاز به ویرایش دارد و کلماتی مانند مثل و مانند در ادبیات برنامه ریزی جایی ندارد که خلیل آبادی در واکنش به آن گفت: این موضوع در جلسات کمیسیون تلفیق بر روی آن کار کارشناسی شده و ما نیز می توانیم بگوییم بعضی از لایحه هایی که شهرداری می آورد بچگانه است.

پس از صحبت های خلیل آبادی، امانی با بیان اینکه تمامی این موارد پس از تصویب مورد ویرایش حقوقی و ادبی نیز قرار می گیرد، گفت: این موضوع در مجلس هم انجام می شود.

اشرفی پس از سخنان خلیل آبادی بارها از اعضا بابت ادبیاتی که بکار برد عذرخواهی کرد و اعلام کرد: قصد توهین به اعضای شورا را نداشته است.

الهام فخاری در ادامه این جلسه با بیان اینکه ادبیاتی که برخی معاونان شهردار چه در سخنان شان و چه در مصاحبه هایشان به کار می برند ادبیاتی است که جایگاه فرادست و جایگاه نظارتی شورا را نادیده گرفته است و جا دارد در این خصوص به شهردار تهران تذکر داده شود.

وی ادامه داد: باید سلسله مراتب حقوقی رعایت شود، همچنین به کار بردن اینکه این ادبیات کودکانه یا بچه دبیرستانی است درست نیست و بچهها و دبیرستانیها نیز جایگاهی معتبر دارند و نباید با این ادبیات موضوعی را مورد نقد قرار داد و این جایگاه را مورد سوال برد.

در ادامه پیشنهاد خلیل آبادی با ۱۵ موافق به تصویب رسید. همچنین ماده ۶۲ برنامه پنج ساله سوم نیز با ۱۷ موافق به تصویب رسید. همچنین ماده ۶۰ برنامه پنج ساله که شهرداری را موظف کرده برنامه جامع مدیریت پسماند در سال اول برنامه اجرا شود نیز به تصویب رسید که بند ۸ این ماده که به موضوع آموزش شهروندان در کاهش تولید به میزان ۲۰ درصد سرانه در طول برنامه اختصاص داشت به پیشنهاد محمدجواد حق شناس حذف شد تا در موضوعات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

حق شناس با بیان اینکه آموزش شهروندی در فصل ۳ مورد توجه قرار گرفته اعلام کرد این بند در این فصل اضافه خواهد شد که اعضا به این موضوع رای دادند.