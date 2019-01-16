واردات ۴۶ قلم مکمل‌ مشابه تولید داخل ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز خانوی، با اشاره به اینکه برای واردات مکملهای تغذیهای یکسری محدودیتهایی وجود دارد اما واردات آنها ممنوع نیست، اظهارکرد: این محدودیتها شامل ممنوعیت واردات مکملهای دارای مشابه داخلی که شامل ۴۶ قلم بوده و اجازه ثبت فراوردههای وارداتی مشابه داده نشده است.
وی در مورد کنترل سقف قیمتهای مکملها نیز توضیح داد: سندیکا و اتحادیه های مرتبط در زمینه نظارت بر قیمت مکملها با سازمان غذا و دارو همکاری میکنند. سازمان غذا و دارو همچنین در زمینه مصرف مکملها نیز، در حوزه کنترل کیفیت فرآوردهها مداخله میکند. اما نحوه مصرف عملاً جزو وظایف این سازمان نبوده و به حوزه سلامت و درمان مرتبط است.
خانوی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۱۲ آییننامه ثبت مکملهای تغذیهای، توزیع این فرآوردهها صرفاً از طریق شرکتهای توزیعکننده دارای مجوز سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد، عنوان کرد: عرضه مکمل به مصرفکننده صرفاً از طریق داروخانه و بدون نیاز به نسخه پزشک انجام میشود.
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