پشت پرده ورود سیگار قاچاق به کشور/عده ای از دخانیات نان می خورند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری، روز پنجشنبه در همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اظهارداشت: سال ۸۳ قانون جامع مبارزه با استعمال مواد دخانی به تصویب مجلس رسید و بر همین اساس قرار شد سالی ۱۰ درصد افزایش قیمت مواد دخانی داشته باشیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان این مطلب که افرادی در کشور از دخانیات به نان و نوا می رسند، تاکید کرد: متاسفانه سیگار قاچاق در کشور غوغا می کند.

شهریاری با طرح این سئوال که چه کسانی هستند که سیگار قاچاق را با کانتینر وارد کشور می کنند، اظهارداشت: شک ندارم که عده ای در رابطه با قاچاق سیگار منافعی دارند.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس، افزود: در این جلسه موضوع افزایش مالیات بر سیگار مطرح شد که متاسفانه تعدادی از نمایندگان با آن مخالفت کردند.

شهریاری با اشاره به تجمعاتی که بعضا بازنشستگان در مقابل مجلس دارند، گفت: این بازنشستگان که برای مسائل مختلف همواره در مقابل مجلس اعتراض می کنند، برای یک بار هم که شده از ما موضوع افزایش مالیات بر سیگار را مطالبه کنند، زیرا از این محل سالی ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع کسب می شود که می توان آن را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد استفاده قرار داد.

وی، مطالبه گری برای افزایش مالیات بر سیگار را به نفع سلامت جامعه دانست و گفت: وقتی موضوع برچیده شدن قلیان از قهوه خانه ها مطرح شد، عده ای مدعی شدند که ۲ هزار نفر بیکار می شوند و ما حاضر شدیم دستمزد این افراد را که بیکار می شوند، پرداخت کنیم اما مخالفان به خاطر منافعی که دارند اجازه چنین کاری را نمی دهند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که برخی افراد به رأی قهوه خانه داران و رستوران داران جاده چالوس احتیاج دارند، تأکید کرد: ما می دانیم در تنباکوهایی که در قهوه خانه ها سرو می شود، انواع و اقسام مواد مخدر قاطی آنها است.

شهریاری ادامه داد: متاسفانه زور ما به این قبیل افراد نرسید.

وی تاکید کرد: البته ما این مسائل را به هنگام بحث بر سر بودجه در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد، زیرا شاهد هستیم که گرایش دختران و زنان ما به سوءامصرف مواد دخانی رو به افزایش است.