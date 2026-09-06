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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۲

برگزاری تظاهرات ضدصهیونیستی در قلب فرانسه

برگزاری تظاهرات ضدصهیونیستی در قلب فرانسه

فعالان حامی فلسطین با برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در قلب فرانسه نسل کشی در نوار غزه را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پاریس پایتخت فرانسه روز شنبه شاهد برگزاری تظاهرات ضدصهیونیستی و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود. حامیان فلسطین در میدان مرکزی پاریس تجمع کرده و پلاکاردهایی در دست داشتند که خواهان آزادی فلسطین و تحریم رژیم صهیونیستی بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعارهایی نسل کشی در نوار غزه را محکوم و تاکید کردند که در برابر این جنایات سکوت نمی کنند.

آنها همچنین از سکوت جهانی در قبال تحولات نوار غزه انتقاد کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات تصاویر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را در دست داشتند و تجاوزات اسرائیل علیه کرانه باختری را نیز محکوم کردند.

کد مطلب 6938599

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