پرداخت بسته حمایتی به بیمه پردازان تامین اجتماعی تا دو روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۱۰۰ هزار روستایی بازنشسته تحت پوشش صندوق بیمه عشایر و روستائیان مشمول پرداخت سبد حمایتی شده اند که تا دو روز آینده وجوه سبد جبران معیشتی به حسابشان واریز خواهد شد.

وی در ادامه افزود: همچنین شاغلان پرداخت کننده بیمه تامین اجتماعی که عموماً کارگران عزیزی هستند که بهره مندی متوسط ماهیانه زیر سه میلیون تومان دارند و کسی از اعضای خانواده‌شان تاکنون سبد جبرانی معیشت خانوار دریافت نکرده است، با توجه به تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، در چند روز آینده وجوه سبد حمایتی به حسابشان واریز خواهد شد.