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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

پرداخت بسته حمایتی به بیمه پردازان تامین اجتماعی تا دو روز آینده

پرداخت بسته حمایتی به بیمه پردازان تامین اجتماعی تا دو روز آینده

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۱۰۰ هزار روستایی بازنشسته تحت پوشش صندوق بیمه عشایر و روستائیان مشمول پرداخت سبد حمایتی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۱۰۰ هزار روستایی بازنشسته تحت پوشش صندوق بیمه عشایر و روستائیان مشمول پرداخت سبد حمایتی شده اند که تا دو روز آینده وجوه سبد جبران معیشتی به حسابشان واریز خواهد شد.

وی در ادامه افزود: همچنین شاغلان پرداخت کننده بیمه تامین اجتماعی که عموماً کارگران عزیزی هستند که بهره مندی متوسط ماهیانه زیر سه میلیون تومان دارند و کسی از اعضای خانواده‌شان تاکنون سبد جبرانی معیشت خانوار دریافت نکرده است، با توجه به تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، در چند روز آینده وجوه سبد حمایتی به حسابشان واریز خواهد شد.

کد مطلب 4515652
ساناز باقری راد

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