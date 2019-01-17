۵۳۰۰ اثر به سوگواره عکس و پوستر هیأت ارسال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین سوگواره‌ عاشورایی عکس و پوستر هیأت به همت جامعه ایمانی مشعر و با مشارکت سازمان هنری رسانه‌ای اوج، بنیاد روایت فتح، کانون هنر شیعی و خانه عکاسان برگزار می‌شود.

سوگواره عکس هیأت، در دو بخش اصلی و جنبی برگزار شد. بخش اصلی با موضوع مجموعه عکس و تک عکس (متن و حاشیه مراسم هیأت) و در بخش جنبی، با موضوع عکس‌های قدیمی و کهن، مورد داوری قرار خواهند گرفت. تاکنون در بخش عکس بیش از ۴۵۰۰ اثر و در بخش پوستر بیش از ۸۲۲ اثر به دبیرخانه سوگواره ارسال شده است.

بخش پوستر این سوگواره توسط مسعود نجابتی، جواد پویان، هادی معزی، احمدرضا دالوند واحمد آقاقلی‌زاده و بخش عکس آن توسط سید عباس میرهاشمی، علی‌اصغر داودآبادی فراهانی، یدالله عبدی، مجتبی کوچکی، سید احسان باقری داوری می‌شود.

۶۹ اثر در بخش تک عکس، ۶ عکس در بخش عکس‌های قدیمی و ۴ مجموعه دربخش مجموعه عکس و ۳۳ اثر نیز در بخش پوستر شایسته نشر در کتاب هفتمین سوگواره‌های عاشورایی عکس و پوستر هیأت شناخته شدند.

آیین اختتامیه این مراسم جمعه ۲۸ دی ساعت ۹ الی ۱۲ با سخنرانی نادر طالب‌زاده، شعرخوانی سید محمدجواد شرافت و حضور برگزیدگان این دوره از همایش در نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود.