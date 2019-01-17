تکلیف قهرمان به روز پایانی کشیده شد/پیکان و ذوب آهن همچنان پیروز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان امروز (پنج شنبه) با برگزاری سه دیدار پیگیری شد. تیم نامی نو اصفهان موفق شد ضمن شکست ۳ بر یک تیم توپکا بابلسر انتقام شکست دور رفت را از این تیم بگیرد و در فاصله یک هفته تا پایان رقابت‌های لیگ برتر جایگاهش در مکان سوم جدول رده بندی را تثبیت کند.

تیم پیکان تهران نیز شهرداری سمنان را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو برداشت تا این تیم همچنان بدون پیروزی و امتیاز در قعر جدول رده بندی باقی بماند. تیم ذوب آهن اصفهان نیز ۳ بر صفر امید ایران را شکست داد تا تکلیف قهرمان این دوره از رقابت‌های هفته آینده مشخص شود.

نتایج کامل دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان؛

* پیکان تهران ۳ ـ شهرداری سمنان صفر

* ذوب آهن اصفهان ۳ ـ امید ایران صفر

* نامی نو اصفهان ۳ ـ توپکا بابلسر یک