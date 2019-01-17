سفر ضد ایرانی مقام صهیونیست از آسمان عربستان به هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی عنوان کرد که هواپیمای حامل «مائیر بن شبهات» مشاور امنیتی نتانیاهو از سفر اخیر خود به هند از آسمان عربستان و عمان عبور کرده است.

این مقام امنیتی رژیم صهیونیستی روز سه شنبه با هواپیمای ایرلاین هندی سفر کرده و با مقامات این کشور از جمله همتای هندی خود، نارندا مودی نخست وزیر و وزیر دفاع هند دیدار کرده است.

طبق اعلام دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، مقام امنیتی این رژیم علاوه بر رایزنی در مورد مسائل اقتصادی و نظامی به موضوعات منطقه ای از جمله حضور ایران در سوریه نیز پرداخته است.