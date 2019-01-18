«ایگواین» با چلسی به توافق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ایتالیایی اسکای اسپرتس اخیرا اعلام کرده گونزالو ایگواین و سران تیم فوتبال چلسی به توافق رسیده اند و این بازیکن آرژانتینی تا آخر فصل به صورت قرضی در تیم لندنی بازی خواهد کرد.

ایگواین در تابستان و در ازای رقم انتقال قرضی ۱۸ میلیون یورو به میلان منتقل شد و این بند در قرارداد او بود که روسونری می‌تواند در پایان قرارداد او را با پرداخت ۳۶ میلیون یورو دیگر به صورت دائمی در اختیار گیرد.

حالا گفته می‌شود ایگواین قرار است دوباره با مائوریسیو سری همکار شود و با قراردادی ۶ ماهه و قرضی به چلسی منتقل شود. هدایت چلسی را سری به عهده دارد که پیش از این در ناپولی کار کرده و در آن زمان ایگواین هم در ناپولی بوده است.

بنا بر ادعای اسکای اسپرتس در توافق بین طرفین آمده در صورتی که هر دو از این انتقال راضی باشند این شانس را دارند تا قرارداد قرضی را تا سال ۲۰۲۰ تمدید کنند. اگر این انتقال قطعی شود ایگواین میلان را بعد از زدن تنها ۶ گل در ۱۵ بازی ترک خواهد کرد.