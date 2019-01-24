اختصاص هزار میلیارد تومان از بودجه به طرحی که مصوبه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان محدوده دانشگاه تهران به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص هزار میلیارد تومان به طرح توسعه این دانشگاه اعتراض کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر علی اردشیر لاریجانی

با سلام و احترام

طبق اخبار واصله کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر دارد برای طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ردیفی اعتباری اختصاص دهد. همچنین طبق اعلام یکی از اعضای کمیسیون مذکور جناب آقای دکتر ساداتی‌نژاد، این کمیسیون مصوب نموده که وزارت راه و شهرسازی معادل ده هزار میلیارد ریال از املاک مسکونی در اختیار خود در محدوده شهر تهران را برای کمک به تامین منابع طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بلاعوض دراختیار دانشگاه تهران قرار دهد. همانطور که مستحضرید ساکنان و کسبه این محدوده در مرداد ماه ۱۳۹۷ طی نامه‌هایی به حضرتعالی و همچنین تمامی نمایندگان شهر تهران در مجلس، اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون اصل نود خواستار رسیدگی به مشکلات و ابطال و برچیده شدن کامل طرح شده‌اند. اما تاکنون مجمع نمایندگان شهر تهران و کمیسیون اصل نود موضوع را به طورجدی پیگیری ننموده و به بررسی موضوع ورود پیدا نکرده‌اند. برای ما بسیار جای تعجب است که نمایندگان مردم علیرغم اعتراضات آنها و بدون بررسی همه‌جانبه موضوع به چنین تصمیمی رسیده باشند. علیهذا چندین نکته مهم در مورد تصمیم مذکور قابل ذکر است که به استحضار می‌رسد:

-طبق نامه معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به شماره ۳۰۰/۸۷۷۶۷ مورخ ۴/۰۷/۱۳۹۷ (پیوست شماره ۱)، طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکنون "بدون در اختیار داشتن سند مصوب ابلاغی"، نسبت به اخذ بودجه دولتی و تملک بعضی از املاک واقع در محدوده طرح اقدام نموده است و تمامی مصوبات این طرح مشروط بوده و مصوبه نهایی را اخذ ننموده است. ضمن اینکه قرار بود موضوع این طرح در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گیرد که از دستور کار خارج شد.

- همچنین در طی این مدت همه نهادها اعم از دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، مرکز بررسی‌های استراتریک ریاست جمهوری، وزارت کشور، استانداری تهران، شورای شهرتهران، سازمان پدافند غیرعامل، تشکل‌های دانشجویی و .... براساس گزارشات کارشناسی با تداوم این طرح صراحتا مخالفت نموده‌اند.

با توجه به پیگیری‌های مستمر مردم و نیز موارد فوق به نظر می‌رسد تصمیم برای اختصاص بودجه به طرحی که هنوز توسط مراجع مربوطه تصویب و ابلاغ نشده و بخشی از کارشناسان و مسئولان کشور مخالف تداوم آن هستند، فاقد منطق و مبتنی بر اعمال نفوذ در روند تدوین بودجه کشور آن هم در شرایط سخت کنونی اقتصادی می‌باشد. اعلام خبر فوق از سوی جناب آقای دکتر ساداتی‌نژاد که پیش از این ریاست سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران را به عهده داشته و در واقع سرپرست طرح مذکور بوده است، این شائبه را تقویت می‌نماید..

ساکنین و کسبه محدوده این طرح تقاضا دارند طبق تعهدی که نمانیدگان در قبال مردم دارند شکایات و اعتراضات آنها که ۶ ماه پیش به دفتر شما ارسال گردیده است، مورد پیگیری قرار گیرد. علاوه براین خواستار آنند که با توجه به عدم تصویب و ابلاغ طرح مذکور، مخالفت صریح نهادهای رسمی کشور با این طرح و دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی توقف فعالیت‌های توسعه‌ای دانشگاه تا تعیین تکلیف این موضوعات، اختصاص ردیف اعتباری به این طرح را در بودجه سال ۱۳۹۸ منتفی نمایند. ضمن اینکه تاکید می‌گردد مردم محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران با هرگونه پیشنهاد فروش، معاوضه، مشارکت در ساخت و ... در قالب طرح توسعه مخالف بوده و با توجه به ادله ارائه شده در نامه پیشین خواستار ابطال و برچیده شدن کامل طرح و احقاق حقوق مالکانه خود پس از دو دهه هستند.»