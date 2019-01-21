ایران به جمع کشورهای تولیدکننده مرکب پرینتر جوهرافشان پیوست

میثم رحیمی، یکی از مدیران پروژه تولید مرکب های پرینترهای جوهر افشان در یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با راه اندازی کارخانه این مرکبها، کشور ایران به جمع تولید کنندگان مرکب های چاپگرهای جوهر افشان در جهان پیوست.

وی با بیان اینکه این محصولات مطابق با تکنولوژی هد برندهای مختلف چاپگر تولید می شود، بیان کرد: از این مرکب ها می توان در اداره جات ، منازل، دفاتر فنی، عکاسی و ...استفاده کرد.

رحیمی با تاکید بر اینکه این مرکب پرینترهای جوهر افشان اکنون به تولید انبوه رسیده است، گفت: این جوهر ها در ست های ۶ رنگ و ۴رنگ ( بستگی به نوع پرینترها دارد) در این شرکت تولید می شود.

به گفته وی، این محصول با سرمایه گذار کانادایی در ایران اکنون به مرحله ای رسیده که خط تولید دارد و تجهیزات تولید آن نیز کامل است.

مدیر کارخانه تولید مرکب های جوهر افشان با تاکید براینکه تا قبل از تولید این شرکت مرکب های جوهر افشان به صورت کامل وارداتی بوده است، خاطر نشان کرد: اکنون این محصول در بازار مصرف در حال توزیع است. اصولا این جوهرها از چین، کره و ژاپن وارد کشور ما می شدند.

وی ادامه داد: نمونه های وارداتی این محصول از کشور چین دارای کیفیت خوبی نبوده ولی این محصولی که موفق به تولید انبوه آن شده ایم با استفاده از فناوری نانو تولید شده و مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو است.

رحیمی در خصوص ویژگی های این محصول نسبت به نمونه های وارداتی عنوان کرد: ویژگی های محصول نسبت به محصولات مشابه از ثبات و مقاومت بالایی در برابر نور خورشید برخوردار است.

وی تاکید کرد: عکاسی ها که نمونه های وارداتی چینی استفاده می کنند در مدت کوتاهی شاهد تغییر رنگ تصاویر و کم رنگ شدن آن خواهند بود ولی با استفاده از جوهرهای ایرانی می توانند ثبات نوری در حد جوهرهای اصلی را تجربه کنند.

رحیمی با بیان اینکه زمانیکه از جوهرهای معمولی استفاده می شود گاها بعد از عدم استفاده پرینتر دچار مشکل می شود، گفت: اما وقتی این جوهرهای نانویی داخل پرینتر قرار می گیرد به هد دستگاه صدمه نمی زند.

این محقق بیان کرد: اکنون در حال جذب سرمایه گذاری در عمان، دبی و ترکیه جهت راه اندازی کارخانه تولید جوهر در این کشورها هستیم تا بتوانیم محصولات خود را در سایر کشورها نیز تولید و توزیع کنیم.

وی تاکید کرد: بر اساس اطلاعات بدست آمده نیاز کشور ما در حدود ۱۰۰ تن در سال است که ما در این شرکت توانایی ۱۵۰تولید تن در سال را داریم و این نشان می دهد که علاوه بر تامین نیاز کشور قادر به صادرات مرکب های جوهر افشان هستیم.

رحیمی افزود: پیش از اینها صادرات به ترکیه، عراق و دبی داشته ایم ولی اکنون تجهیزات به اندازه ای است که علاوه بر نیاز کشور، نیاز سایر کشورها را هم می توانیم تامین کنیم.

وی با بیان اینکه بالاترین حمایت از شرکت های تولیدی دانش بنیان قطع واردات محصولات تولید شده در کشور است، گفت: ارگان های دولتی می توانند با خرید مرکب های پرینتر جوهر افشان از شرکت های داخلی حمایت کنند.

وی ادامه داد: وضع تعرفه گمرکی بالا جهت واردات این محصول، باعث قطع واردات و خروج بیش از یک میلیون دلار ارز از کشور و همچنین اشتغالزایی در کشور و رسیدن محصول با کیفیت با قیمت مناسب به دست مصرف کننده خواهد شد. در صورت وضع تعرفه بالا جهت واردات این محصول این مجموعه با اشتغالزایی مستقیم ۳۰ نفر و اشتغالزایی غیر مستقیم حدود ۱۵۰ نفر سهم کوچکی را در آبادانی ایران عزیز ایفا می کند.

وی با بیان اینکه این جوهرافشان با استفاده از مواد معدنی و گیاهی به تولید می رسد، گفت: به تازگی یک قراردادی برابر با ۱۸۰ میلیارد ریال منعقد کردیم که به تولید برسد؛ با بهره برداری خط تولید این طرح ایران به جمع ۵ کشور تولیدکننده مرکب پرینتر و پلاترهای جوهرافشان می پیوندد.

رحیمی عنوان کرد: این شرکت با حمایت های همه جانبه پارک علم و فناوری استان زنجان توانسته است در این مسیر دشوار قدم بردارد.