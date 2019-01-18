امنیت حاکم بر جمهوری اسلامی در جهان مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های آیین عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با اشاره به آیاتی از سوره آل عمران گفت: این آیات اشاره به کسانی است که قدرت و لشگر خودی را مرعوب کرده و مسلمانان را تضعیف می کنند.

وی با بیان اینکه مؤمن نباید به غیر از خداوند از کس دیگری ترس و واهمه داشته باشد؛ افزود: مع الأسف اظهارات اخیر یکی از نمایندگان در خانه ملت برخلاف مصالح ملت و نظام بود و ایشان با زیر سئوال بردن قابلیت های نظام، دفاع مقدس و توانمندی های علمی و دفاعی کشور را زیر سئوال برد و برخلاف مصالح ملی حرف زد.

خطیب جمعه شهرستان بناب تصریح کرد: امروز یک عده معدود در داخل کشور در موضع گیری های خود نظام را متهم می کنند و با انکار دستاوردهای نظام در عوض دشمنان را تبرئه و بزک می کنند، در حالی که از اولین روز پیروزی انقلاب اسلامی تمام تلاش دشمنان و در رأس آن ها آمریکا و غربی ها این بوده که با نظام جمهوری اسلامی سر ناسازگاری گذاشته و در نهایت این نظام راساقط کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی خاطرنشان کرد: منافقین را آمریکا علیه ما تدارک دید، حرب بعث عراق را آن ها علیه ما تجهیز کردند، هشت سال جنگ نابرابر را آن ها علیه جمهوری اسلامی راه انداختند و ۴۰ سال است که این هجمه ها در قالب های مختلف علیه این نظام در حال انجام است.

وی اضافه کرد: لذا این فردی که در مجلس نشسته ای و به ملت خیانت می کنی، داعش را این ها علیه این کشور خلق کردند و جمهوری اسلامی به تنهایی در برابر این همه تحریم های ناجوانمردانه ایستاد.

اگر ولایت فقیه نبود وضع امروز ما بدتر از عراق و افغانستان می‌شد

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب تأکید کرد: به خدا قسم آن هایی که در درون خود زخم دارند بدانند اگر در ۴۰ سال گذشته ولی فقیه در رأس امور نبود، الان این کشور تکه تکه شده بود و اگر ولایت نبود، وضع ما امروز بدتر از عراق، افغانستان و یمن بود.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به فرمایش بنیان گذار جمهوری اسلامی که فرمودند «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود»؛ اظهار کرد: آن هایی که با سپاه مشکل دارند یقین بدانند که اگر آمادگی رزمی و توانمندی دفاعی نبود، سپاه قدس نبود، مدافعان حرم نبودند، الان وضع ما در داخل ایران به مراتب بدتر از اوضاع غزه، فلسطین و ناامن تر از موصل بود.

وی همچنین با اذعان به اینکه تمامی دولت ها در طول انقلاب دارای نقاط ضعف و قوت بوده اند و در کنار موفقیت ها جاهایی نیز کم آورده اند؛ گفت: ولی با وجود تمامی کم و کاستی ها این نظام جشن ۴۰ سالگی خود را به طرز باشکوهی برگزار خواهد کرد.

امام جمعه بناب بیان کرد: اداره امور در این شرایط بحرانی آسان نیست ولی در کنار فشارهایی که از ناحیه قدرت های خارجی به نظام تحمیل می شود، بیشتر از آن را از داخل به نظام وارد می کنند. اعتراف و اقرار می کنیم که در اداره کشور نقایصی داریم. مدیریت کشور با مشکلاتی مواجه است و قطعاً می شد بهتر از این کشور را اداره کرد.

حجت الاسلام باقری بنابی اذعان کرد: عیب و ایراد در تمام دولت ها وجود داشته و در این دولت نسبتاً بیشتر است ولی این بدان معنا نیست که تمام مسائل را سیاه ببینیم.

ایران تنها کشور مستقل جهان است

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار دارد که در کل جهان به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد که دست خیانت به سمت جمهوری اسلامی دراز کند و بر روی کل زمین تنها کشور مستقل ایران اسلامی است و امنیت حاکم بر جمهوری اسلامی مثال زدنی است.

خطیب جمعه شهرستان بناب با تأکید بر اینکه در جمهوری اسلامی هیچ خبرنگاری را با اره تکه تکه نکرده و به خاطر نقد هیچ کس را زندانی نکرده اند؛ گفت: تمام اقلیت های مذهبی در کشور نماینده دارند و در کدام کشور این اجازه داده می شود؟ !

حجت الاسلام باقری بنابی تصریح کرد: در گوشه گوشه جهان استکبار هر ملت مظلوم و ستمدیده ای را چپاول می کنند و تنها جمهوری اسلامی است که حامی و پشتیبان آنان است و هرجا آمریکا سرمایه گذاری کرده تا جای پایی برای شیطنت باز کند، سیلی خورده و متضرر شده است.

وی در ادامه خطبه های نماز جمعه بناب با اشاره به حساسیت استکبار جهانی نسبت به سپاه و سرداران سپاه یادآور شد: امروز وجود و نام سردارانی همچون حاج قاسم سلیمانی و سایر سرداران دیگر لرزه به جان دشمنان انداخته و از نام آن ها هم واهمه دارند. آیا این ها دستاورد کمی هستند؟ !

امام جمعه بناب تأکید کرد: باید به این نماینده کذایی گفت که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نداریم و چند نفر انگشت شمار هم هستند که به خاطر حفظ امنیت خود آن هاست. چرا که این کشور کم مشکل ندارد و این افراد همان افرادی هستند که یک کلمه حاضر نیستند اعتراف کنند که صلاح مملکت در این است.