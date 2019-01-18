وعده وزیر نیرو برای اجرای سد «ده پهلوان» دلفان

علی رستمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، از تخصیص اعتبار به گاوداری شش هزار راسی دلفان در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و اظهار داشت: این طرح حدود ۳ سال پیش کلنگ آن توسط وزیر کشور به زمین زده شد که متاسفانه عملیاتی نشد و خوشبختانه در جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز خرید زمین اخذ شد و قرار شد هلدینگ زیر مجموعه این وزارت خانه ۶۵ میلیارد تومان برای راه اندازی گاوداری اختصاص دهد که با بهره برداری از آن ۷۰۰ شغل در شهرستان ایجاد می شود.

وی، به انتقاد اخیر خود از وزیر نیرو به خاطر توقف طرح سد «ده پهلوان» و «تاج امیر» اشاره کرد و گفت: در حاشیه کمیسیون تلفیق دستور از ایشان گرفتیم تا پایان دهه فجر، عملیات اجرایی سد «ده پهلوان» را آغاز کنیم.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی برق در بخش «کاکاوند»، «ایتیوند» و «خاوه» اشاره کرد و افزود: در این خصوص نیز ۴۰ میلیارد تومان از وزیر نیرو برای ایجاد یک پست برق در این تعداد بخش اعتبار جذب شد.

رستمیان، همچنین به طرح سد «تاج امیر» اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در دیداری که با وزیر نیرو داشتیم تخصیص اعتبار این سد گرفته شد و اعتبار ویژه ای برای آن در نظر گرفته شد.