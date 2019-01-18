گرفتار شدن یک گروه گردشگری در جاده برفگیر سالند دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم رضای مرساق اظهار کرد: یک گروه گردشگری حدود ۳۰ نفره در تماس با بخشداری شهیون و دیگر نهادهای امدادی اعلام کردند در جاده برف گیر و مسدود سالند دزفول گرفتار شده اند که دو تیم پشتیبانی هلال احمر پس از برقراری این تماس ها به منطقه اعزام شده است.

وی با بیان اینکه حدود سه ساعت برای رسیدن نیروهای امدادی به محل مورد نظر زمان نیاز است، گفت: طبق اظهار نظر گردشگران تعداد افراد گرفتار شده در برف بین ۲۵ تا ۳۰ نفر است.

رضای مرساق افزود: این افراد برای گردش به مناطق کوهستانی دزفول سفر کرده بودند که بدلیل بسته شدن جاده و خرابی خودرو در جاده متوقف شده اند.

وی گفت: تعدادی امدادگر همراه با وسایل گرمایشی و مواد غذایی برای امدارسانی به گرفتارشدگان اعزام شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول افزود: گردشگران هنگام سفر و گردش باید به توصیه های هواشناسی توجه کنند تا دچار مشکل نشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره میراث فرهنگی اعلام کرد که این گروه دارای مجوز گردشگری نبوده است.

بارش برف زمستانی طی چند روز اخیر منجر به سفیدپوش شدن سالند کوه دزفول و مسدود شدن راه دسترسی سالند به احمدفداله شده است.

بخش کوهستانی شهیون با دو هزار و ۸۹۰ کیلومتر مربع وسعت، پنج دهستان و ۳۷۲ واحد تقسیمات کشوری در شمال شهرستان دزفول قرار دارد که بارش ها در فصول پاییز و زمستان در این مناطق به صورت برف و باران هستند.