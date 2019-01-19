«اختراع قوم یهود» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اختراع قوم یهود» نوشته شلومو زند با ترجمه احد علیقلیان به‌تازگی توسط نشر نو به چاپ دوم رسیده است.

چاپ اول این کتاب ۲ هفته پیش راهی بازار نشر شد و حالا به چاپ دوم رسیده است. این کتاب در اصل به زبان عبری نوشته و زبان مادری نویسنده‌اش یدیش است. اما عبری به تعبیر شلومو زند، زبان تخیل و احتمالا زبان رویاها و یقیقا زبان نوشته‌هایش باقی مانده است.

این کتاب، اثری درباره تاریخ است که با چند داستان شخصی آغاز می‌شود. نویسنده در سطور این کتاب با کشیدن خط بطلان بر افسانه تبعید اجباری یهودیان به دست رومیان (در قرن اول میلادی) به این نتیجه‌گیری رسیده که بیشتر یهودیان امروز، فرزندان نوکیشانی هستند که زادگاهشان سراسر خاورمیانه و اروپای شرقی بوده است.

این کتاب به تعبیر نقدی که هفته‌نامه آبزِرور منتشر کرد، باعث زلزله بی‌سروصدایی شد که ایمان تاریخی به پیوند یهودیت و اسرائیل را می‌لرزاند.

چاپ دوم این کتاب با ۵۳۲ صفحه و قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه شده است.