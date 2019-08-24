«اختراع قوم یهود» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اختراع قوم یهود» نوشته شلومو زند با ترجمه احد علیقلیان به‌تازگی توسط نشر نو به چاپ چهارم رسیده است.

این‌کتاب دی‌ماه سال ۹۷ به چاپ اول و دوم رسید و نسخه‌های چاپ سومش هم اواخر فروردین امسال به بازار آمدند. «اختراع قوم یهود» به تعبیر نقدی که هفته‌نامه آبزِرور منتشر کرد، باعث زلزله بی‌سروصدایی شد که ایمان تاریخی به پیوند یهودیت و اسرائیل را می‌لرزاند و نسخه اصلی‌اش در سال ۲۰۰۹ در لندن چاپ شده است.

این کتاب در اصل به زبان عبری نوشته و زبان مادری نویسنده‌اش یدیش است. اما عبری به تعبیر شلومو زند، زبان تخیل و احتمالا زبان رویاها و یقیقا زبان نوشته‌هایش باقی مانده است. این نویسنده پس از چاپ کتاب به مصاحبه‌های مختلف دعوت شد. این نویسنده یهودی به مخاطبان کتابش می‌گوید تا آن را بدون حب و بغض بخوانند. از نظر او اسرائیل را نمی‌توان کشوری دموکراتیک توصیف کرد آن‌هم وقتی که خودش را کشور مردم یهود می‌داند نه پیکره‌ای که نماینده همه شهروندان درون مرزهای شناخته‌شده آن به جز سرزمین‌های اشغالی است.

«اختراع قوم یهود» اثری درباره تاریخ است که با چند داستان شخصی آغاز می‌شود. نویسنده در سطور این کتاب با کشیدن خط بطلان بر افسانه تبعید اجباری یهودیان به دست رومیان (در قرن اول میلادی) به این نتیجه‌گیری رسیده که بیشتر یهودیان امروز، فرزندان نوکیشانی هستند که زادگاهشان سراسر خاورمیانه و اروپای شرقی بوده است.

چاپ چهارم این کتاب با ۵۳۲ صفحه و قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه شده است.