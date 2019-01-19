۱۱۰ نفر بر اثر حوادث مختلف جان باختند/مرگ ۲۴ نفر بر اثر مواد مخدر

غلامرضا همایون پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در ۹ ماهه سال ۹۷ بر اثر حوادثی مانند سو مصرف مواد مخدر، برق گرفتگی، گازگرفتگی، غرق شدگی، سوختگی، سقوط از بلندی و حوادث کار ۱۱۰ نفر در سطح استان کردستان به کام مرگ کشیده شده اند.

وی افزود: بنا بر آمارهای موجود و ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی سطح استان کردستان در این مدت ۹ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان ادامه داد: همچنین در این ۹ ماهه سو مصرف مواد مخدر در استان جان ۲۴ مرد را گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۱ نفر بوده اند، ۱۴ درصد رشد داشته است که از مجموع کشته شدگان سال ۹۶، تعداد ۱۹ نفر مرد و دو نفر نیز زن بوده اند.

همایون پور به آمار کشته شدگان بر اثر حوادث کار اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت ۱۲ نفر جان خود را از داده اند که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته که ۱۲ نفر بوده اند، آمار مرگ و میر در این بخش تغییری نداشته و تمامی فوت شدگان نیز مرد بوده اند.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: همچنین در این ۹ ماهه جان ۱۷ مرد بر اثر غرق شدگی گرفته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۴ نفر بوده اند، ۲۱ درصد رشد داشته است و از مجموع کشته شدگان سال ۹۶، تعداد ۱۳ نفر مرد و یک نفر نیز زن بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان به آمار کشته شدگان بر اثر گازگرفتگی اشاره کرد و گفت: در این مدت پنج مرد و یک زن جان خود را از داده اند که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته که ۹ مرد و دو زن بوده اند، ۳۷ درصد کاهش را شاهد هستیم.

همایون پور در ادامه اظهارداشت: همچنین بر اثر برق گرفتگی در ۹ ماهه سال جاری ۱۰ مرد و دو زن به کام مرگ کشیده شده اند که این رقم نسبت به سال گذشته که تنها هفت مرد بوده، رشد ۷۱ درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: همچنین در این ۹ ماهه سوختگی در استان جان شش مرد و شش زن را گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هشت نفر بوده اند، ۵۰ درصد رشد داشته است که از مجموع کشته شدگان سال ۹۶، تعداد چهار نفر مرد و چهار نفر نیز زن بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان ادامه داد: همچنین در این ۹ ماهه جان ۲۳ مرد و سه زن بر اثر سقوط از بلندی گرفته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۹ نفر بوده اند، ۳۴ درصد کاهش داشته است و از مجموع کشته شدگان سال ۹۶، تعداد ۳۰ نفر مرد و ۹ نفر نیز زن بوده اند.

همایون پور در بخش دیگری از سخنان خود به آمار عملکرد مراجعین سرپایی در مراکز پزشکی قانونی سطح استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت هشت هزار و ۸۲۹ نفر جهت انجام معاینات پزشکی قانونی مراجعه کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هشت هزار و ۱۸۱ نفر بوده اند، هفت درصد رشد داشته ایم.

وی بیان کرد: از این تعداد در سال جاری شش هزار و ۵۴۰ نفر مرد و دو هزار و ۲۸۹ نفر زن بوده اند و همچنین در سال گذشته نیز از تعداد کل مراجعه کنندگان پنج هزار و ۹۸۳ نفر مرد و دو هزار و ۱۹۸ نفر نیز زن بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان گفت: همچنین در ۹ ماهه سال ۹۷ براساس آمارهای موجود ۲۷۵ نفر بر اثر حوادث کار مورد معاینه قرار گرفته اند که سال گذشته این تعداد ۲۷۶ نفر بود.

همایون پور با بیان اینکه مصدومین ناشی از حوادث کار در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته اند، اظهارداشت: از این تعداد در سال جاری ۲۶۸ نفر مرد و هفت نفر زن بوده اند و در سال گذشته نیز ۲۷۴ نفر مرد و دو زن جهت معاینه بر اثر سوانح کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند.