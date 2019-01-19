اعلام ظرفیت پذیرش دستیار در فلوشیپ پزشکی/ آغاز ثبت نام از ۶ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۴۲۱ نفر است که این افراد در ۸۲ رشته تکمیلی تخصصی در ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و دو مرکز جهاددانشگاهی پذیرفته می شوند.

دانشگاه علوم پزشکی و مراکز پذیرنده رشته تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ارتش/ ارومیه/ اصفهان/ ایران/ اهواز/ بقیه ا... (عج)/ تبریز/ تهران/ شیراز/ شهیدبهشتی/ زاهدان/ قزوین/ کرمان/ گیلان/ مازندران/ مشهد / یزد/ جهاد دانشگاهی (تهران) پژوهشگاه رویان/ جهاد دانشگاهی (تهران) مرکز ناباروری ابن سینا روانپزشکی نظامی/پیوند کلیه/ بیهوشی قلب/ بیماری های قرینه و خارج چشمی/ ویتره ورتین/ جراحی عمومی درون بین/ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال/ انکولوژی زنان/ جراحی عمومی درون بین زنان/ بیهوشی مغز و اعصاب/ بیهوشی کودکان/ جراحی ستون فقرات/ جراحی مغز و اعصاب کودکان/ مراقبت های ویژه کودکان/ روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری/ سم شناسی بالینی/ صرع/ جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم/ گلوکوم/ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم/ اندویورولوژی/ سرطان های دستگاه ادراری_ تناسلی/ جراحی سوختگی/ درد/ اتولوژی_ نورواتولوژی/ بینی و سینوس/ لارینگولوژی/ جراحی سر و گردن/ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب/ اکوکاردیوگرافی/ بیماری های مادرزادی قلب در بالغین/ نارسایی قلب و پیوند/ تصویربرداری قلب و عروق/ جراحی بیماری های مادرزادی قلب/ اقدامات مداخله ای قلب و عروق کودکان/ جراحی دست/ جراحی تومورهای اسکلتی عضلانی/ جراحی زانو/ جراحی هیپ و لگن/ روان درمانی/ طب روان تنی/ روانپزشکی سالمندان/ نوروواسکولار اینترونشن/ پزشکی خواب/ تروما در جراحی عمومی/ جراحی سرطان/ جراحی عروق/ ناباروری / طب مادر و جنین/ پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی/ طب تسکینی/ ارولوژی زنان/ اختلالات کف لگن در زنان/ آندرولوژی/ ارولوژی کودکان/ جراحی بیماری های پستان/ جراحی کولورکتال/ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم/ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک/ سیتوپاتولوژی/ آسیب شناسی پوست/ پوست کودکان/ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب/ مولتیپل اسکلروزیس/ رادیولوژی مداخله ای/ رادیولوژی زنان/طب روان_ جنسی/ AIDS /HIV بالینی / نوروفیزیولوژی بالینی کودکان/ نوروماسکولر/ روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری/ آسیب شناسی چشم/ هماتوپاتولوژی / سیتوپاتولوژی / تروما در جراحی عمومی/ بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم/ ارولوژی ترمیمی/ جراحی بیماری های پستان/ استروتاکسی و فانکشنال مغز و اعصاب/ بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند/ طب توانبخشی ضایعات نخاعی و ستون فقرات/ پزشکی خواب کودکان/ سیتوپاتولوژی/ بیماری های عروقی مغز و سکته مغزی (استروک)

آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی اجرا می شود.

در این دوره جهت تسهیل فرآیند ثبت نام و جلوگیری از تداخل بین دانشگاه های مختلف، ثبت نام این آزمون به صورت متمرکز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد. بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

سایر موارد از جمله طراحی سوالات و برگزاری آزمون های کتبی، شفاهی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های ارزشیابی و اختصاصی، تصحیح اوراق، بررسی اعتراضات به عهده دانشگاه مجری برنامه آموزشی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) است.

داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۶ بهمن ۹۷ تا ۱۸ بهمن ۹۷ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می شود.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های آسکی (OSCE)، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می شود.

آزمون کتبی روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ (در یک مکان در هر دانشگاه و رأس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی کلیه رشته ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

شروع به دوره جهت افراد پذیرفته شده از اول مهر ۹۸ خواهد بود.