مجله مهر - اشکان بکیار: ماجرای فعالیت اکانتهای فیک در شبکههای اجتماعی همچون توییتر، اینستاگرام و فیسبوک برای شکلدهی افکار عمومی وارد ابعاد جدیدی شده است. پس از آنکه افشا شد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از موجسازی مصنوعی در شبکه اجتماعی بر افکار مردم آمریکا تاثیر گذاشته و گزارشهایی از فعالیتهای اینچنینی در توییتر و علیه ایران افشا شد، حالا یک کاربر توییتر، پرده از یک موج مصنوعی دیگر علیه کشورمان برداشته است.
«جیاف گولبرگ»، از کاربران فعال در فضای مجازی با انجام یک تحقیق و انتشار آن، الگوی فعالیت کاربرانی که در روزهای گذشته با هشتگ #WeSupportPolandSummit، از نشست لهستان حمایت کردهاند را افشا کرده است.
او در یک مجموعه توئیت، ۵۵۰۰ پیام جدید که با این هشتگ توئیت کردهاند را انتخاب کرده و نشان داده ۶۳۰۰ حساب کاربری که این پیامها را توئیت و بازتوئیت کردهاند با درصد احتمال بالایی فیک هستند و فعالیت این حسابهای کاربری رباتیکی اداره میشود؛ نه انسانی! بسیاری از این حسابهای کاربری نیز به طور متوسط بیش از ۱۰۰ توئیت در روز منتشر کردهاند که این میزان از فعالیت نیز مصنوعی بودن فعالیت حسابهای کاربری حامی نشست لهستان را تقویت کرده است.
آلبانی؛ متهم ردیف اول!
با نگاهی به لیست کاربرانی که از نشست ضدایرانی لهستان حمایت کردهاند، معلوم میشود که بسیاری از این اکانتها وابسته به سازمان منافقین هستند و عمدتا در کمپهایی مجهز در آلبانی مستقر هستند. پیش از این نیز، شبکه الجزیره در گزارشی نشان داده بود که چگونه این گروه تروریستی سعی دارد با استفاده از شبکههای اجتماعی بر افکار عمومی مردم ایران و مردم جهان تاثیر بگذارد.
در این گزارش ویدئویی که الجزیره در آلبانی تولید کرده است، از قول ۲ تن از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین، نحوه استفاده از روبات برای تولید و انتشار انبوه پیام در توئیتر و همچنین سفارش گرفتن برای تولید هشتگ در شبکه مجازی توئیتر توضیح داده شده است. از نکات جالب توجه این گزارش افشاگرانه، صحبتهای حسن حیرانی، عضو جداشده این گروهک درباره فعالیت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن از اعضای این گروه تروریستی برای مدیریت دهها هزار حساب کاربری است که با دستورالعملهای مشخصی سازماندهی میشوند.
گزارش الجزیره درباره فعالیتهای رباتها علیه ایران (به زبان انگلیسی)
در این گزارش با اشاره به اغتشاشات دی ماه سال گذشته، فعالیتهای توئیتری گروهک منافقین را در شکلگیری این اغتشاشات تأیید میکند. مارک اوون جونز، استاد تاریخ خاورمیانه دانشگاه اکستر نیز در گفتوگو با الجزیره میگوید که «اخبار جعلی زیاد، برای ایجاد موج، خیلی کوچکند، آنچه درباره نظر منفی افکار عمومی ایران علیه نظام به نظر میرسد، لزوماً واقعی نیست.»
فعالیت اکانتهای فیک علیه ایران آنقدر زیاد شده که حتی صدای ظریف وزیر خارجه کشورمان را نیز درآورد. او در توییتر خود نیز با انتشار پیامی از مسئولان این شبکه اجتماعی هواست تا نسبت به حذف اکانتهای فیک و روباتها اقدام کند.
دستهای اسرائیل و سعودی در کار است؟
نمونه مشابه اقدامی که توسط منافقین صورت میگیرد، ارتشی مجازی و تحتمدیریت اسرائیلی با نام «هازبارا» است. این اکانتهای گروهی که از آنها با نام «ترول» یاد میشود ماموریت دارند تا ضمن رصد فضای مجازی، به صورت گروهی به هر مطلبی که منتقد اسرائیل و علیه منافع این رژیم جعلی باشد؛ حمله کنند. فعالیت این گروه آن قدر علنی است که در برههای از زمان نیز اقدام به تولید و انتشار نرمافزاری به نام مگافون کردند که کارکرد آن پیدا کردن مطالب ضداسرائیلی و ارسال اتوماتیک لینک آن به اعضای گروه هازبارا برای حمله مجازی بود!
از حدود ۱.۵ سال پیش نیز محمد بن سلمان شاهزاده سعودی اقدام به تاسیس مرکزی به نام «مرکز اعتدال» کرد که به نظر میرسد کارویژه آن نیز تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم جهان و به نفع سعودیهاست. در مراسم افتتاح این مرکز علاوه بر پادشاه سعودی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و دونالد ترامپ رئیس دولت آمریکا نیز حضور داشتند.
برخی گزارشهای افشاگرانه از درون این مرکز نشان میدهد که شاغلان در این مرکز سعی دارند تا به زبانهای مختلف دنیا، اقدام به رصد فضای مجازی و تولید محتوا کنند. البته سعودیها مدعی هستند که «مرکز اعتدال با تجهیز به به فنآوریهای پیشرفت، اقدام به مبارزه با افراطگرایی در شبکههای اجتماعی و سایتهای اینترنتی میکند.» پس بیراه نیست که با توجه به تخاصم رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی با ملت ایران، دستهای پشتپرده آنان نیز برای مدیریت افکار عمومی ایرانیان در کار باشد.
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