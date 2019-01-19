ابوالفضل زرویی چراغ راه طنز است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این محفل شاعرانی همچون عباس احمدی، اسماعیل امینی، همایون حسینیان، نادر ختایی، سید امیر سادات‌موسوی، ناصر فیض، صابر قدیمی، علیرضا لبش، امید مهدی‌نژاد و شاعران استان قم شعرخوانی کردند.

همچنین اسماعیل امینی طی سخنانی در یادکرد از زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد گفت: «انسان‌های بزرگ در هر حوزه‌ای که حضور دارند و کار می‌کنند، شاخص می‌شوند تا نشان دهند چه چیزی صحیح است و چه چیزی صحیح نیست. این افراد مانند ستاره‌اند برای پیدا کردن راه، مانند پرچمی هستند برای گم نکردن مسیر. آدم‌های بزرگ، تراز کار را بالا می‌برند. مثلا اگر در شاعران انقلاب، سید حسن حسینی، قیصر امین‌پور و علی معلم را نداشتیم، تراز به آدم‌های کم‌سواد و بی‌ذوق می‌رسید.

وی همچنین افزود: برخی افراد در داخل و خارج کشور هستند که تعهدی به ادب فارسی، فرهنگ، ‌ اعتقادات و حتی اخلاق و عرف معمول هم ندارند. ما گاهی سرافکنده می‌شویم که ناممان به عنوان یک طنزپرداز در کنار اسامی آنها قرار می‌گیرد.

در ادامه این محفل، مهدی قزلی، مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی از ارسال نامه‌ درخواستی برای نامگذاری معبری به نام زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد در شهر یزد خبر داد و متن نامه را برای حضار قرائت کرد.

ناصر فیض، شاعر و طنزپرداز برجسته کشور سخنران بعدی این مراسم بود.

وی ضمن اشاره به تاثیرگذاری ابوالفضل زرویی نصرآباد در حوزه شعر و طنز، گفت: ابوالفضل زرویی نهال طنز را در حوزه هنری غرس کرد و همچنان نگران رشد و بالندگی این نهال بود. او با آثاری که از خود به جا گذاشت مشخص کرد که شعر و طنز باید چه ویژگی‌ها و چه معیارهایی داشته باشد. کارهای او شاخصی است برای کسانی که می‌خواهند کار طنز کنند.

وی با تاکید بر ارزش بالای آثار زرویی نصرآباد، اضافه کرد: کدام شعر زرویی است که هم ظرفیت زبان فارسی رو به رخ نکشد، هم ظرفیت فرهنگ و زبان مردم کوچه و بازار را در آن نبینیم و هم به این زیبایی با خواص و عامه مردم ارتباط برقرار نکند. کاش شاعران جوان بدانند چه گنجی از ابوالفضل زرویی باقی مانده و به آثارش مراجعه کنند.

در ادامه این محفل، کلیپ شعرخوانی ابوالفضل زرویی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی پخش شد و از محمد زرویی برادر زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد به نمایندگی از خانواده او تقدیر و تجلیل شد.

محمد زرویی طی صحبت کوتاهی گفت: خدا را شاکرم که من را برادر ابوالفضل قرار داد و زیر سایه او بزرگ شدم. قدردانش هستم که دوستان خوب و بزرگواری مثل شما عزیزان برای من به یادگار گذاشت. ان‌شاالله توفیق داشته باشم و بتوانم به شما خدمت کنم و روسپید بزرگی شما باشم.

گفتنی است پیش از این از سری محفل‌های سیزدهمین جشنواره شعر فجر محفل افتتاحیه در گتوند خوزستان، شاعران رسانه در تالار رودکی تهران و بانوان شاعر در رباط‌کریم برگزار شده است.