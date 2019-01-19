به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک مسئول محلی در استان دیالی عراق امروز شنبه اعلام کرد: تروریسم در عراق بدون اینکه سرنوشت نبرد سرزمین سیاهی که ابو مصعب الزرقاوی تروریست بارز از آن به عنوان پایتخت سرزمین شر و شومش یاد کرد، پایان نمی یابد.

عواد الربیعی رئیس کمیته امنیتی در ناحیه ابی صیدا در سی کیلومتری شمال شرق بعقوبه گفت: اولین شراره تروریسم در عراق از بوستانهای المخیسه در شرق ابی صیدا شروع شد و اولین مکانی بود که القاعده و بقیه گروههای افراطی از آنجا تحرکات خود را شروع کردند و مکانی بود که سرکرده سابق القاعده ابومصعب الزرقاوی یکهفته قبل از کشته شدنش آنرا به عنوان پایتخت سرزمین شرش اعلام کرد.

وی بیان کرد: نبرد با تروریستهای داعش یا دیگر گروهای افراطی بدون اینکه سرنوشت نبرد سرزمین سیاه( اشاره به بوستانهای المخیسه) رقم بخورد به پایان نخواهد رسید. خطر واقعی در دیالی به این علت است که ماوی و مخفیگاه سرکرده های رده اول داعش است. ما از سال ۲۰۰۵ گفتیم که تا زمانی که بوستانهای المخیسه و روستاهای اطراف آن آزاد نشود، خونریزی ادامه می یابد و پس از ۱۲ سال مجددا این جمله را تکرار می کنیم و آزادسازی بوستانهای مذکور را سرآغاز واقعی پایان تروریسم در دیالی می دانیم و در غیر این صورت خشونت باقی خواهد ماند.