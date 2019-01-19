اطلاعات ۱۰۶۸ مداح خراسان جنوبی در سامانه طوبی به ثبت رسید

سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: باید اطلاعات هیئت های مذهبی، کانون های فرهنگی و تبلیغی، انجمن های اسلامی و مداحان در سامانه طوبی ثبت شود.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح، بیان کرد: ساماندهی و برنامه ریزی جامع کشوری برای تشکل های دینی و مذهبی از مهم ترین اهداف این طرح است.

حسینی ادامه داد: با ثبت اطلاعات تشکل های دینی در این سامانه، بانک اطلاعاتی آن ها در دسترس بوده و فعالیت ها نیز منسجم می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون هزار و ۶۸ مداح اطلاعات خود را در سامانه طوبی به ثبت رسانده اند، افزود: از این تعداد، اطلاعات هزار و هفت نفر تایید شده است.

صدور کارت مداحی برای ۲۰۰ نفر

بنا به گفته مسئول دبیرخانه شورای هیئت های مذهبی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تاکنون برای ۲۰۰ نفر در سطوح یک، دو، سه، پیرغلام و ذاکر کارت مداحی صادر شده است.

وی با بیان اینکه همچنین ۷۸۲ هیئت مذهبی استان اطلاعات خود را در سامانه طوبی به ثبت رسانده اند، گفت: برای ۴۶۶ هیئت مجوز صادر شده است.

حسینی بیان کرد: همچنین ۲۵ کانون فرهنگی تبلیغی اطلاعات خود را در سامانه طوبی ثبت کرده اند که برای ۱۴ کانون مجوز صادر شده است.

وی خواستار ثبت نام شاعران، مداحان و هئیت های مذهبی در این سامانه شد و افزود: صدور مجوز و کارت مداحی منوط به ثبت نام در سامانه طوبی خواهد بود.

حسینی با اشاره به انتخابات کانون مداحان بیان کرد: متقاضیان برای کاندید شدن در این انتخابات می توانند از نیمه مهر ماه تا نیمه آبان ماه سال جاری ثبت نام کنند.